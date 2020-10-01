СБП призвал соседние страны принудить власти Беларуси к диалогу с народом

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» (СБП) призывает соседние страны принудить власти Беларуси к диалогу с народом. Об этом говорится в принятом 1 октября заявлении рады объединения, текст которого опубликован на сайте СБП.





«Рада Союза белорусских писателей после очередных выборов президента одной из первых, уже утром 10 августа, заявила, что она выступает за прекращение насилия, освобождение всех политзаключенных, отставку А.Лукашенко и проведение справедливых и прозрачных выборов президента с новым составом центральной избирательной комиссии и участием международных наблюдателей, — отмечено в документе. — События, произошедшие после, — массовые митинги и демонстрации протеста, которые проходили и проходят по всей Беларуси вот уже более 50 дней и на которые только в Минске собирается от 100 до 300 тысяч жителей, а также жестокие расправы властей над демонстрантами, аресты и суды над ними, блокировка интернета и информационных сайтов, немотивированные аресты более 15 тысяч граждан Беларуси, только подтвердили справедливость этих требований».

Союз выразил свою поддержку Координационному совету (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, члену президиума КС и нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, а также признал КС «полномочным представителем белорусского народа, который может вести переговоры о будущем страны».

«Рада Союза белорусских писателей обращается к главам государств — соседей Беларуси — Латвии, Литвы, Польши, России, Украины — не быть сторонними наблюдателями за происходящим в нашей стране, а принять меры для принуждения белорусских властей к диалогу с белорусским народом и его представителем — президиумом Координационного совета. Только демократическая суверенная Республика Беларусь может быть полноценным членом международного сообщества», — подчеркивают авторы документа.