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СБП призвал соседние страны принудить власти Беларуси к диалогу с народом

01.10.2020 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» (СБП) призывает соседние страны принудить власти Беларуси к диалогу с народом. Об этом говорится в принятом 1 октября заявлении рады объединения, текст которого опубликован на сайте СБП.

СБП призвал соседние страны принудить власти Беларуси к диалогу с народом

«Рада Союза белорусских писателей после очередных выборов президента одной из первых, уже утром 10 августа, заявила, что она выступает за прекращение насилия, освобождение всех политзаключенных, отставку А.Лукашенко и проведение справедливых и прозрачных выборов президента с новым составом центральной избирательной комиссии и участием международных наблюдателей, — отмечено в документе. — События, произошедшие после, — массовые митинги и демонстрации протеста, которые проходили и проходят по всей Беларуси вот уже более 50 дней и на которые только в Минске собирается от 100 до 300 тысяч жителей, а также жестокие расправы властей над демонстрантами, аресты и суды над ними, блокировка интернета и информационных сайтов, немотивированные аресты более 15 тысяч граждан Беларуси, только подтвердили справедливость этих требований».

Союз выразил свою поддержку Координационному совету (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, члену президиума КС и нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, а также признал КС «полномочным представителем белорусского народа, который может вести переговоры о будущем страны».

«Рада Союза белорусских писателей обращается к главам государств — соседей Беларуси — Латвии, Литвы, Польши, России, Украины — не быть сторонними наблюдателями за происходящим в нашей стране, а принять меры для принуждения белорусских властей к диалогу с белорусским народом и его представителем — президиумом Координационного совета. Только демократическая суверенная Республика Беларусь может быть полноценным членом международного сообщества», — подчеркивают авторы документа.

 
Теги: Минск
 
 
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Общественное объединение «Союз белорусских писателей» (СБП) призывает соседние страны принудить власти Беларуси к диалогу с народом. Об этом говорится в принятом...
 
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