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Пожилые люди в Беларуси: статистические данные
01.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Согласно принятой классификации к этой категории граждан относятся люди возрастом 60 лет и старше, а это – 22,6 процента населения Беларуси.
Статистические данные о белорусах пожилого возраста – в инфографике Sputnik.
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Статистические данные о белорусах старше 60 лет к Международному дню пожилых людей, отмечаемому ежегодно 1 октября.
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