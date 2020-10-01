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Пожилые люди в Беларуси: статистические данные

01.10.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Согласно принятой классификации к этой категории граждан относятся люди возрастом 60 лет и старше, а это – 22,6 процента населения Беларуси.

Статистические данные о белорусах пожилого возраста – в инфографике Sputnik.

 
 
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Статистические данные о белорусах старше 60 лет к Международному дню пожилых людей, отмечаемому ежегодно 1 октября.
 
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