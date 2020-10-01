Приговор водителю BWM: маме погибшего 70 тысяч рублей, себе — 3,5 года лишения свободы

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Сегодня суд вынес приговор по громкому ДТП с участием всего одной машины, но с 4 пострадавшими. 1 октября 2019 года водитель BMW разогнался до 160 км/ч на МКАД, не справился с управлением и наехал на металлический разделитель встречного потока, повредив 43 метра ограждения. Пассажир скончался.

1 октября 2020 года судом Заводского района г. Минска рассмотрено уголовное дело в отношении М., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК, сообщает пресс-служба Минского городского суда.

Обвиняемый М. 14.11.2019 около 22:10, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем ВМW 750-IА, двигаясь со скоростью не менее 160 км/ч по правой крайней полосе движения по 15-му километру Минской кольцевой автодороги, со стороны пр. Партизанского в направлении ул. Чижевских, нарушая требования правил дорожного движения, обязывающих водителя при выборе скорости движения учитывать ограничения скорости, установленные техническими средствами организации дорожного движения, а также дорожные условия, проявил невнимательность и неосторожность к складывающейся дорожной обстановке, по причине превышения скоростного режима не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим его наездом на металлическое барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля П. от полученных повреждений скончался в учреждении здравоохранения, пассажир К. получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, пассажир Л. получил менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев.

Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть человека, и на основании ч. 2 ст. 317 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения.

Приговором суда постановлено взыскать с владельца источника повышенной опасности Д. материальную компенсацию морального вреда в пользу матери погибшего — потерпевшей П. в сумме 70 000 рублей и потерпевшего Л. в сумме 4000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.