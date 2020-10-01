Концерт с музыкой из игр и конференции: октябрь в IT-афише месяца

Источник материала: Onliner

Октябрьские конференции по-прежнему проходят в онлайн-формате, но одно мероприятие будет классическим: оркестр исполнит узнаваемые композиции из популярных игр. Также в этом месяце пройдет несколько IT-конференций.

Video Game Symphony (16 октября)

Это не IT-событие в привычном виде, но и стандартным концертом мероприятие тоже назвать трудно: все-таки сложно представить, когда еще Симфонический оркестр БТ исполнит музыкальные композиции из культовых игр — The Witcher 3, Dota 2, TES V: Skyrim, Heroes III, Assassin’s Creed, Metal Gear Solid 2, World of Tanks и другие проекты.





Специальный гость концерта — хор Polifonica, лауреат конкурсов в европейских странах и Японии. Билеты доступны по ссылке . Концерт состоится в Центральном доме офицеров.

Cloud & DevSecOps Z-Days (14—15 октября)

Международная онлайн-конференция займет два дня. Позиционируют ее как событие для DevOps-специалистов, профессионалов из сферы безопасности и всех, кто интересуется Big Data. Одним из спикеров будет Product Expert из SAP Стефан Кальхофер, который расскажет о DevOps в своей компании. Зарегистрироваться можно здесь .

QAASP 2020 (16 октября)

Онлайн-конференция посвящена QA-сфере. Среди рассматриваемых тем и направлений: нагрузочное тестирование, автоматизация тестирования и ручной метод, построение процессов и команд в QA, карьера в QA и после нее. Всего ожидается 15 спикеров, 350 участников и более 12 часов практического контента. Программа мероприятия и билеты — по ссылке .





JFuture 2020 (23—24 октября)

Ежегодная конференция сфокусирована на Java и технологиях, которые с ней работают. Помимо этого часть выступлений будет посвящена работе облачных решений. Вся информация о JFuture и билеты доступны на сайте конференции.