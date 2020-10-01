Вандалы нарисовали свастику на авто с надписью «Жыве Беларусь»

Источник материала: Onliner Фиксируются новые акты автомобильного вандализма: как те, что попадают в сообщения от МВД, так и другие. К последним можно отнести историю Дмитрия из Минска. Он оставил свой белый Volkswagen Polo во дворе, а утром обнаружил надписи, оставленные предположительно баллоном с зеленой краской.

На крышке багажника автомобиля виднеется надпись «Жыве Беларусь». Также за стеклом задней пассажирской двери есть изображение герба «Пагоня». Ранее на боковых частях кузова этой машины была наклеена красная полоса, виднелась надпись «Мы, беларусы — мірныя людзі» — цитата из государственного гимна РБ. После действий неизвестных вандалов появились надписи «Фашик» и «Лох», изображение полового органа и свастика — зеленым цветом. А также еще одно подобие свастики и линии, закрашивающие надпись «Жыве Беларусь» — черным.









Следует напомнить, что в КоАП говорится лишь об одной символике, распространение, публичное демонстрирование и изготовление которой запрещено, — а именно нацистской (статья 17.10). Под таковой понимается в том числе эмблема Национал-социалистической рабочей партии Германии или ее копия, коей и является свастика. Исключение в кодексе предусмотрено только для деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, СМИ. Очевидно, нанесение подобного изображения зеленой краской из баллона ни под одно из этих определений не подходит. Санкции статьи — штраф до 10 б. в. или административный арест с конфискацией предмета, орудий и средств нарушения или без конфискации.











Это не первый случай. Не так давно кто-то нанес свастику поверх бело-красно-белой краски на заборе в ЖК «Каскад».





Позже Дмитрий обратился к специалистам для того, чтобы убрать надписи и рисунки. Работы выполнили качественно и за несколько часов. По словам мастера, в данном случае использовали «антиграффити» — очиститель краски и клея. Траты на устранение, по его словам, возьмет на себя страховая компания. Также молодой человек заявил, что обратился в милицию с заявлением, документ приняли.





Как мы уже обращали внимание в статье «Как удалить с ЛКП надписи, оставленные краской из баллончика», разрисовывая чужой автомобиль, вандалы рискуют стать фигурантами уголовного дела (например, за хулиганство предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на три года). При этом результат таких уголовно наказуемых действий легко можно устранить за полчаса.

В данный момент мы готовим материал о том, как обезопасить ЛКП машины от подобных действий, какие меры можно предпринять, чтобы краску можно было бы смыть простой губкой с водой или слабым растворителем.