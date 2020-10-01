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Гандболисты отказались выходить на матч, поддержав Левченко. Сегодня команду отстранили от чемпионата
Источник материала: Onliner
Вчера гандбольная команда «Витязь-Леон» высказалась против задержания баскетболистки Елены Левченко. Спортсмены отправили в Федерацию гандбола официальное письмо с отказом выходить на домашнюю игру. Сегодня федерация отстранила «Витязь-Леон» от участия в чемпионате Беларуси.
«Это предматчевое утро было омрачено скандальной новостью: задержана известная белорусская спортсменка, одна из руководителей Свободной ассоциации спортсменов Беларуси SOS Елены Левченко. Гандбольный клуб „Витязь“ считает задержание Елены Левченко незаконным. <...> В Федерацию гандбола было отправлено официальное письмо, в котором гандбольный клуб „Витязь“ отказывается проводить сегодняшнюю домашнюю игру. Осознавая возможные последствия, мы сознательно идем на этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — сообщила команда в своих аккаунтах в
Сегодня последовала реакция Федерации гандбола. На
«В соответствии с п. 28 Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд отстранить команду „Витязь-Леон“ от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу», — сказано на сайте федерации.
Также коллегия решила аннулировать все результаты ранее сыгранных командой «Витязь-Леон» матчей.
Вчера утром в Национальном аэропорту Минск
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Гандболисты отказались выходить на матч, поддержав Левченко. Сегодня команду отстранили от чемпионата
Вчера гандбольная команда «Витязь-Леон» высказалась против задержания баскетболистки Елены Левченко. Спортсмены отправили в Федерацию гандбола официальное...
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