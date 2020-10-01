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Гандболисты отказались выходить на матч, поддержав Левченко. Сегодня команду отстранили от чемпионата

01.10.2020 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера гандбольная команда «Витязь-Леон» высказалась против задержания баскетболистки Елены Левченко. Спортсмены отправили в Федерацию гандбола официальное письмо с отказом выходить на домашнюю игру. Сегодня федерация отстранила «Витязь-Леон» от участия в чемпионате Беларуси.

«Это предматчевое утро было омрачено скандальной новостью: задержана известная белорусская спортсменка, одна из руководителей Свободной ассоциации спортсменов Беларуси SOS Елены Левченко. Гандбольный клуб „Витязь“ считает задержание Елены Левченко незаконным. <...> В Федерацию гандбола было отправлено официальное письмо, в котором гандбольный клуб „Витязь“ отказывается проводить сегодняшнюю домашнюю игру. Осознавая возможные последствия, мы сознательно идем на этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — сообщила команда в своих аккаунтах в соцсетях и извинилась перед планируемым соперником — командой «Машека» — и болельщиками.

Сегодня последовала реакция Федерации гандбола. На сайте организации сообщается, что команда «Витязь-Леон» отстранена от участия в XXIX чемпионате Беларуси по гандболу среди мужских команд. Сегодня в федерации прошло заседание «по вопросу неявки по неуважительной причине команды „Витязь-Леон“ на матч». Вот решение:

«В соответствии с п. 28 Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд отстранить команду „Витязь-Леон“ от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу», — сказано на сайте федерации.

Также коллегия решила аннулировать все результаты ранее сыгранных командой «Витязь-Леон» матчей.

Вчера утром в Национальном аэропорту Минск задержали Елену Левченко, спортсменку, некогда представлявшую Беларусь в женской НБА. Позже ее доставили в Ленинское РУВД, а из РУВД — в ИВС на Окрестина. Баскетболистку обвинили в участии в несанкционированных массовых мероприятиях по ст. 23.34 КоАП и осудили на 15 суток ареста.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вчера гандбольная команда «Витязь-Леон» высказалась против задержания баскетболистки Елены Левченко. Спортсмены отправили в Федерацию гандбола официальное...
 
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