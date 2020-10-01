В Минске два района остались без питьевой воды





















Проблема с подачей нормальной воды затрагивает Советский и Первомайский районы Минска





«Проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова», - говорится в сообщении Мингорисполкома.





В настоящее время организован подвоз цистерн с питьевой водой.