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В Минске два района остались без питьевой воды

01.10.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При осуществлении работ сотрудниками строительной организации поврежден трубопровод подачи питьевой воды, из-за чего возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга, сообщил Мингорисполком.






Проблема с подачей нормальной воды затрагивает Советский и Первомайский районы Минска.

«Проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова», - говорится в сообщении Мингорисполкома.

В настоящее время организован подвоз цистерн с питьевой водой.
 
Теги: Минск
 
 
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При осуществлении работ сотрудниками строительной организации поврежден трубопровод подачи питьевой воды, из-за чего возможно ухудшение качества воды в районе...
 
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