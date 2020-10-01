ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск накрыл смог. Синоптики объяснили, в чем причина

01.10.2020 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Некоторые горожане обеспокоены вопросами: что происходит в атмосфере, с чем связано это явление и когда оно пройдет? Журналист Blizko.by обратился за комментарием в «Белгидромет».



Район Петровщина. Минск 1 октября
 
Вот что рассказал нам начальник службы метеорологических прогнозов Александр Беганский.
 
— Атмосферное явление, которое минчане наблюдают сегодня над городом нельзя назвать смогом, — объясняет специалист. — По метеорологическим признакам — это дымка, которая ухудшает видимость до восьми километров в Минске.
 

Связано это с тем, что сейчас преобладают устойчивые юго-восточные ветра. В атмосфере Минска сейчас находится пыль, которая поднята сильным порывистым ветром в южных районах европейской части России, а конкретно в Ростовской области. Под влиянием циклона там были пыльные бури, у нас есть даже информация о том, что из-за этого на некоторое время из-за нулевой видимости был закрыт ростовский аэропорт. Транзитом через Украину вот это все достигло территории нашей страны. Поэтому мы и наблюдаем вот это явление.
 
— Как скоро дымка пройдет?
 
— Нужно сказать, что устойчивый юго-восточный ветер сохранится в Беларуси и завтра. Мы ожидаем, что в отличие от сегодняшнего дня, когда ветер был порывистый, завтра он ослабеет. Также мы прогнозируем на завтра дожди — в центральной части страны небольшие. Поэтому, надеемся, что ситуация с дымкой над Минском уже завтра начнет улучшаться. Но полное улучшение будет возможно лишь тогда, когда в атмосфере, в том числе и в ее верхних слоях, воздушные потоки сменятся с юго-восточных на южные или юго-западные. Тогда воздух станет более влажным. Поэтому, некоторые изменения мы ждем уже завтра, но полностью ситуация изменится после перестройки воздушных потоков.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые горожане обеспокоены вопросами: что происходит в атмосфере, с чем связано это явление и когда оно пройдет? Журналист Blizko.by обратился за комментарием в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ты не должен дожидаться, когда это все закончится». Два депутата Мингорсовета объединяются и вот что предлагают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика