«Ты не должен дожидаться, когда это все закончится». Два депутата Мингорсовета объединяются и вот что предлагают





TUT.BY. Ольга Тесакова, депутат по Дзержинскому избирательному округу № 23, и Павел Бочарников, депутат Слободского избирательного округа № 28, на встрече с местными жителями объявили об объединении сил, пишет

— Смысл объединения в том, что два депутата работают вместе, два округа работают вместе по тем вопросам, которые волнуют наш район, наши округа <…> Это почти депутатская группа, мы дальше продолжаем вместе работать по четко выверенным вопросам, одинаковым, они не разрозненные, мы собираем общую базу по обоим округам, и в итоге это будут единые запросы двух депутатов, — объяснила Тесакова.

Она, кстати, продолжает собирать подписи за свой отзыв. Говорит, что минимум их необходимо 50, это количество она уже собрала во время своей первой встречи с местными жителями. На процедуру отзыва депутат выделила себе один месяц. Для этого не только нужно собрать подписи, но и подготовить обоснования отзыва. Пока она не сложила свои полномочия, Тесакова хочет быть полезной для местных жителей.

— Я запустила эту процедуру не ради пиара. Мы не за хайп, мы за правду. Есть люди идеалисты, как я, которые так же считают: если я не могу решить важные вопросы, меня не должно там быть. Если я уйду из местных советов депутатов, создав такой прецедент, будет больше толка. Если ты чувствуешь неуверенность, ты не должен дожидаться, когда это все закончится, ты должен встать и уйти.

Павел Бочарников же досрочно складывать полномочия депутата не намерен:

— Я не вижу смысла в отзыве, если надо работать, если людям нужна помощь. Ведь вопросов много. Если [у нас имеется] 120 обращений, по которым принято 100 положительных решений, значит, надо идти дальше.

При этом депутат ходит на воскресные митинги.

— Все очень просто: есть определенные нарушения прав граждан, и если милиция нарушает права, значит всеми возможными законными методами я буду доносить информацию, что нарушать закон нельзя, — отвечает на это Бочарников.

На встрече около часа жители формулировали основные тезисы обращения для рассмотрения на внеочередной сессии Мингорсовета. В ходе обсуждения звучали предложения вроде «прекратить ездить по городу машинам без номерных знаков», «прекратить беспредел», «про фальсификации на выборах», «запретить Мингорисполкому запрещать митинги».

В итоге местные жители подписали тезисы к коллективному обращению для рассмотрения на внеочередной сессии Мингорсовета:

Разрешить проведение массовых мероприятий по заявкам.

Разобраться по всем фактам незаконног насилия и неправомерного применения силы и спецсредств против мирного населения Минска

Обеспечить жителей Московского района артезианской водой.

На встрече Бочарников также предложил создавать КОТОСы — коллегиальные органы территориального общественного самоуправления. Он сравнил КОТОСы с дворовыми чатами, где люди решают бытовые проблемы своего района.

— Где вы можете предлагать решение своему депутату, где вы можете влиять на любое решение городского совета сами, через своих представителей в этих вопросах. Объединение так и возникает, — заявил депутат.