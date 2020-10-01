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«Ты не должен дожидаться, когда это все закончится». Два депутата Мингорсовета объединяются и вот что предлагают

01.10.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске прошла встреча депутатов Мингорсовета Ольги Тесаковой, которая собирает подписи за свой отзыв, а также Павла Бочарникова. Депутаты встретились с жителями округов, собрали подписи и объявили о своем объединении.

«Ты не должен дожидаться, когда это все закончится». Два депутата Мингорсовета объединяются и вот что предлагают
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ольга Тесакова, депутат по Дзержинскому избирательному округу № 23, и Павел Бочарников, депутат Слободского избирательного округа № 28, на встрече с местными жителями объявили об объединении сил, пишет TUT.BY.
 
— Смысл объединения в том, что два депутата работают вместе, два округа работают вместе по тем вопросам, которые волнуют наш район, наши округа <…> Это почти депутатская группа, мы дальше продолжаем вместе работать по четко выверенным вопросам, одинаковым, они не разрозненные, мы собираем общую базу по обоим округам, и в итоге это будут единые запросы двух депутатов, — объяснила Тесакова.
 
Она, кстати, продолжает собирать подписи за свой отзыв. Говорит, что минимум их необходимо 50, это количество она уже собрала во время своей первой встречи с местными жителями. На процедуру отзыва депутат выделила себе один месяц. Для этого не только нужно собрать подписи, но и подготовить обоснования отзыва. Пока она не сложила свои полномочия, Тесакова хочет быть полезной для местных жителей.
 
— Я запустила эту процедуру не ради пиара. Мы не за хайп, мы за правду. Есть люди идеалисты, как я, которые так же считают: если я не могу решить важные вопросы, меня не должно там быть. Если я уйду из местных советов депутатов, создав такой прецедент, будет больше толка. Если ты чувствуешь неуверенность, ты не должен дожидаться, когда это все закончится, ты должен встать и уйти.
 
Павел Бочарников же досрочно складывать полномочия депутата не намерен:
 
— Я не вижу смысла в отзыве, если надо работать, если людям нужна помощь. Ведь вопросов много. Если [у нас имеется] 120 обращений, по которым принято 100 положительных решений, значит, надо идти дальше.
 
При этом депутат ходит на воскресные митинги.
 
— Все очень просто: есть определенные нарушения прав граждан, и если милиция нарушает права, значит всеми возможными законными методами я буду доносить информацию, что нарушать закон нельзя, — отвечает на это Бочарников.
 
На встрече около часа жители формулировали основные тезисы обращения для рассмотрения на внеочередной сессии Мингорсовета. В ходе обсуждения звучали предложения вроде «прекратить ездить по городу машинам без номерных знаков», «прекратить беспредел», «про фальсификации на выборах», «запретить Мингорисполкому запрещать митинги».
 
В итоге местные жители подписали тезисы к коллективному обращению для рассмотрения на внеочередной сессии Мингорсовета:
Разрешить проведение массовых мероприятий по заявкам.
Разобраться по всем фактам незаконног насилия и неправомерного применения силы и спецсредств против мирного населения Минска.
Обеспечить жителей Московского района артезианской водой.
 
На встрече Бочарников также предложил создавать КОТОСы — коллегиальные органы территориального общественного самоуправления. Он сравнил КОТОСы с дворовыми чатами, где люди решают бытовые проблемы своего района.
 
— Где вы можете предлагать решение своему депутату, где вы можете влиять на любое решение городского совета сами, через своих представителей в этих вопросах. Объединение так и возникает, — заявил депутат.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошла встреча депутатов Мингорсовета Ольги Тесаковой, которая собирает подписи за свой отзыв, а также Павла Бочарникова. Депутаты встретились с жителями...
 
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