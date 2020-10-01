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На одной из ферм Солигорщины выявлено бешенство коровы
Источник материала: Навiны
Противоэпидемические мероприятия проводятся на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Новополесский (Солигорский район).
Как сообщили в МЧС, накануне вечером Солигорская районная ветеринарная станция подтвердила «факт бешенства коровы, павшей на территории МТФ».
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Противоэпидемические мероприятия проводятся на территории молочно-товарной фермы в агрогородке Новополесский (Солигорский район).
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