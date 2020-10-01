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«Витязь-Леон», проявивший солидарность с арестованной Еленой Левченко, сняли с чемпионата

01.10.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Витебский гандбольный клуб «Витязь-Леон», отказавшийся сыграть очередной матч в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко, снят с чемпионата.

«Витязь-Леон», проявивший солидарность с арестованной Еленой Левченко, сняли с чемпионата
Фото со страницы ГК «Витязь-Леон» в соцсети

Решение приняли спортивно-техническая и главная судейская комиссия Белорусской федерации гандбола по итогам заседания 1 октября, сообщила пресс-служба федерации.

Комиссии сослались на пункт 28 Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд, согласно которому, «если команда не явилась на игру по неуважительной причине, то она снимается с чемпионата». Уважительной причиной «может быть признано только форс-мажорное событие».

«Витязь-Леон» заявил, что комментарии последуют 2 октября. «Благодарим тех, кто был с нами до конца. Не теряемся!» — такими словами завершается сообщение клуба о его снятии с чемпионата.

30 сентября «Витязь-Леон» должен был принять могилевскую команду «Машека». За несколько часов до матча витебский клуб сообщил, что игра не состоится: «…была задержана прославленная белорусская спортсменка, один из лидеров Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS by Елена Левченко. Гандбольный клуб «Витязь» считает арест Елены Левченко незаконным. В связи с этим мы не имеем морального права выходить сегодня на площадку».

«Осмысливая возможные последствия, мы сознательно делаем этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — говорится в заявлении.

Левченко была задержана накануне утром в минском аэропорту перед вылетом на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

Федерацию гандбола с 2006 года возглавляет соратник Александра Лукашенко бывший спикер Палаты представителей Владимир Коноплев.

 
Теги: Минск
 
 
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Витебский гандбольный клуб «Витязь-Леон», отказавшийся сыграть очередной матч в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко, снят с чемпионата.
 
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