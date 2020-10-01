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«Витязь-Леон», проявивший солидарность с арестованной Еленой Левченко, сняли с чемпионата
Источник материала: Навiны
Витебский гандбольный клуб «Витязь-Леон», отказавшийся сыграть очередной матч в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко, снят с чемпионата.
Решение приняли спортивно-техническая и главная судейская комиссия Белорусской федерации гандбола по итогам заседания 1 октября, сообщила пресс-служба федерации.
Комиссии сослались на пункт 28 Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд, согласно которому, «если команда не явилась на игру по неуважительной причине, то она снимается с чемпионата». Уважительной причиной «может быть признано только форс-мажорное событие».
«Витязь-Леон» заявил, что комментарии последуют 2 октября. «Благодарим тех, кто был с нами до конца. Не теряемся!» — такими словами завершается сообщение клуба о его снятии с чемпионата.
30 сентября «Витязь-Леон» должен был принять могилевскую команду «Машека». За несколько часов до матча витебский клуб
«Осмысливая возможные последствия, мы сознательно делаем этот шаг, протестуя против беззакония и насильственного давления на граждан Беларуси», — говорится в заявлении.
Левченко была
Федерацию гандбола с 2006 года возглавляет соратник Александра Лукашенко бывший спикер Палаты представителей Владимир Коноплев.
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Витебский гандбольный клуб «Витязь-Леон», отказавшийся сыграть очередной матч в знак протеста против ареста баскетболистки Елены Левченко, снят с чемпионата.
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