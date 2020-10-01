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В Борисове на пожаре погибли пенсионеры
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне поздно вечером в Борисове в доме на улице Рабочей.
Как сообщили в дежурной части МЧС, в ходе тушения пожара в квартире были обнаружены тела 81-летнего мужчины и 54-летней женщины.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
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Трагедия произошла накануне поздно вечером в Борисове в доме на улице Рабочей.
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