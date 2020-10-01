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В МИД Украины «на ковер» был вызван белорусский дипломат

01.10.2020 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В МИД Украины 1 октября был вызван советник-посланник белорусского посольства (посол в Киеве отсутствует) для дачи пояснений в связи с участием в VII Форуме регионов Беларуси и России (28-29 сентября) представителя «российской оккупационной администрации В.Константинова (в формате видеоконференции)».

В МИД Украины «на ковер» был вызван белорусский дипломат

«Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность к Украине временно оккупированной Россией АР Крым и г. Севастополь», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Представитель посольства в ответ «заверил, что официальная позиция Беларуси о поддержке территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах никоим образом не изменилась».

В ходе встрече был также затронут «вопрос о недружественном инциденте с остановкой и досмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на украинско-белорусской границе». МИД Украины «до сих пор не получил официальных разъяснений Минска об этом инциденте».

Украинские дипломаты «выразили обеспокоенность в связи с продолжением репрессий против участников мирных протестов в Беларуси».

Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека — неотъемлемая составляющая межгосударственных отношений Украины с любым другим государством, подчеркивается в сообщении.

Официальный Киев «категорически отвергает обвинения белорусской стороны в якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси, а в заметной в последнее время отчаянной риторике белорусских чиновников видит, к сожалению, присущий МИД России эпистолярный жанр».

Украинско-белорусские политические отношения практически заморожены после отказа Минска выдать группу задержанных граждан РФ, подозреваемых в причастности к т.н. частной военной компании Вагнера и военным преступлениям на территории Украины, а также после президентских выборов в Беларуси, которые Киев вместе с Евросоюзом не признали честными, и попыток разгона начавшихся протестов с применением оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД Украины 1 октября был вызван советник-посланник белорусского посольства (посол в Киеве отсутствует) для дачи пояснений в связи с участием в VII Форуме регионов...
 
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