Главы МИД России и Турции призвали прекратить боевые действия в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов, заявили в пресс-службе МИД РФ.

"Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны отметили востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану.

"Подтверждена готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в целях скорейшего возвращения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в мирное переговорное русло", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, с российской стороны привлечено внимание к усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включая совместное заявление президентов России, США и Франции.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам".

В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию впервые объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.