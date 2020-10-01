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Новикова ― Романчук: итоги Форума регионов и "народная" экономика

01.10.2020 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Собеседники в студии в компании ведущего радио Вячеслава Шарапова обсуждают актуальные темы уходящей недели в стране и мире: 

© Sputnik / Владимир Астапкович
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― итоги VII Форума регионов Беларуси и России;

― наступит ли в Беларуси эра "народной экономики";

― два "вредных" продукта в одном, или есть ли будущее у "мясного" мороженого?

―ТОР в Усть-Луге и ОЭЗ в Приморске ― Беларусь перенаправит грузопотоки в российские порты;

―  День пожилых людей: в стране 2,5 миллиона пенсионеров;

― фэнтэзи на смену научной фантастике: в Лондоне появился памятник Гарри Поттеру.

Полную версию программы "Горизонт событий" смотрите в видеотрансляции.

 
 
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На радио Sputnik Беларусь ― итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известных белорусских экономистов Ирины Новиковой и Ярослава Романчука.
 
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