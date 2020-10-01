Источник материала: Sputnik Беларусь

Собеседники в студии в компании ведущего радио Вячеслава Шарапова обсуждают актуальные темы уходящей недели в стране и мире:

― итоги VII Форума регионов Беларуси и России;

― наступит ли в Беларуси эра "народной экономики" ;

― два " вредных " продукта в одном, или есть ли будущее у "мясного" мороженого?

―ТОР в Усть-Луге и ОЭЗ в Приморске ― Беларусь перенаправит грузопотоки в российские порты;

― День пожилых людей: в стране 2,5 миллиона пенсионеров;

― фэнтэзи на смену научной фантастике: в Лондоне появился памятник Гарри Поттеру.

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