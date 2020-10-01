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Новикова ― Романчук: итоги Форума регионов и "народная" экономика
01.10.2020 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собеседники в студии в компании ведущего радио Вячеслава Шарапова обсуждают актуальные темы уходящей недели в стране и мире:
© Sputnik / Владимир Астапкович
― итоги VII
― наступит ли в Беларуси
― два "
―ТОР в Усть-Луге и ОЭЗ в Приморске ― Беларусь
― День пожилых людей: в стране
― фэнтэзи на смену научной фантастике: в Лондоне появился
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На радио Sputnik Беларусь ― итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием известных белорусских экономистов Ирины Новиковой и Ярослава Романчука.
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