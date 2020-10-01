|
Показываем, как будет выглядеть арабский комплекс, который сегодня обсуждали у Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Завтра днем в Минске заложат капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого арабского проекта «
Каким будет комплекс?
Сегодня Александр Лукашенко встретился с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром из ОАЭ. Среди прочего они обсудили строительство в Минске «умного города» за 4 млрд евро под названием «Северный берег». По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Ранее предполагалось, что «Северный берег» будут строить на северном берегу Свислочи — напротив Лебяжьего.
Но завтрашняя закладка капсулы в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого проекта, пройдет вовсе не там. Церемония состоится в районе пересечения Долгиновского тракта и МКАД. Вот это место на карте:
По этому поводу прямо напротив заправки «А-100» поставили шатер и наводят рядом марафет — чистят обочину дороги, косят траву.
Внутри шатра стоят столы и висят рендеры будущего проекта. Судя по ним, комплекс будет вот таким:
А при чем тут «Дана Холдингз»?
На рендерах также написано, что в церемонии примут участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правления ООО «Эмирейтс Блю Скай» Мухаммед аль-Аббар (который сегодня встречался с Лукашенко как председатель совета директоров компании Emaar Properties).
Напомним, что СООО «Эмирейтс Блю Скай» входит в состав «Дана Холдингз». По сути — это переименованное в начале 2020 года СООО «Зомекс Инвестмент». Как
На рендерах также написано, что Национальный выставочный центр должен стать символом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и ОАЭ. Возможно, с его появлением отпадет необходимость строить
— Мы не стремимся зарабатывать деньги, мы смотрим шире: чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим, чтобы проект в Беларуси стал отражением нашего опыта и искусства, чтобы архитектура, которую мы будем создавать, была приятной для глаз, особенной, привлекательной для публики, — говорил сегодня о «Северном береге» на встрече с Лукашенко Мухаммед Али аль-Аббар.
Как видно на рендерах, в составе комплекса будет в том числе айти-университет.
А что с землей?
Отметим, что в кадастровой карте Беларуси нет никаких данных относительно земли, на которой будет заложена капсула. Никакого участка тут еще не оформлено. Да и северного берега реки тут нет. Но, судя по рендерам, выставочный комплекс будет именно в месте закладки капсулы.
Будут ли застраивать планировавшуюся ранее территорию на северном берегу Свислочи — пока непонятно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взглянули на рендеры будущего комплекса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)