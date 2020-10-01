ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показываем, как будет выглядеть арабский комплекс, который сегодня обсуждали у Лукашенко

01.10.2020 19:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завтра днем в Минске заложат капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого арабского проекта «Северный берег» в белорусской столице. Показываем, где именно начнется стройка и как будет выглядеть комплекс.


Каким будет комплекс?

Сегодня Александр Лукашенко встретился с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром из ОАЭ. Среди прочего они обсудили строительство в Минске «умного города» за 4 млрд евро под названием «Северный берег». По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Ранее предполагалось, что «Северный берег» будут строить на северном берегу Свислочи — напротив Лебяжьего.

Но завтрашняя закладка капсулы в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого проекта, пройдет вовсе не там. Церемония состоится в районе пересечения Долгиновского тракта и МКАД. Вот это место на карте:

По этому поводу прямо напротив заправки «А-100» поставили шатер и наводят рядом марафет — чистят обочину дороги, косят траву.


Внутри шатра стоят столы и висят рендеры будущего проекта. Судя по ним, комплекс будет вот таким:




А при чем тут «Дана Холдингз»?

На рендерах также написано, что в церемонии примут участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правления ООО «Эмирейтс Блю Скай» Мухаммед аль-Аббар (который сегодня встречался с Лукашенко как председатель совета директоров компании Emaar Properties).

Напомним, что СООО «Эмирейтс Блю Скай» входит в состав «Дана Холдингз». По сути — это переименованное в начале 2020 года СООО «Зомекс Инвестмент». Как рассказывали представители «Даны», такое решение было принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компании иностранных партнеров.


На рендерах также написано, что Национальный выставочный центр должен стать символом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и ОАЭ. Возможно, с его появлением отпадет необходимость строить выставочный центр в районе Куропат.

— Мы не стремимся зарабатывать деньги, мы смотрим шире: чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим, чтобы проект в Беларуси стал отражением нашего опыта и искусства, чтобы архитектура, которую мы будем создавать, была приятной для глаз, особенной, привлекательной для публики, — говорил сегодня о «Северном береге» на встрече с Лукашенко Мухаммед Али аль-Аббар.

Как видно на рендерах, в составе комплекса будет в том числе айти-университет.

А что с землей?

Отметим, что в кадастровой карте Беларуси нет никаких данных относительно земли, на которой будет заложена капсула. Никакого участка тут еще не оформлено. Да и северного берега реки тут нет. Но, судя по рендерам, выставочный комплекс будет именно в месте закладки капсулы.


Будут ли застраивать планировавшуюся ранее территорию на северном берегу Свислочи — пока непонятно.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В МИД РФ считают глупостью просить Москву о посредничестве в решении проблем Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика