Показываем, как будет выглядеть арабский комплекс, который сегодня обсуждали у Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Завтра днем в Минске заложат капсулу в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого арабского проекта « Северный берег » в белорусской столице. Показываем, где именно начнется стройка и как будет выглядеть комплекс.





Каким будет комплекс?

Сегодня Александр Лукашенко встретился с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром из ОАЭ. Среди прочего они обсудили строительство в Минске «умного города» за 4 млрд евро под названием «Северный берег». По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест. Ранее предполагалось, что «Северный берег» будут строить на северном берегу Свислочи — напротив Лебяжьего.

Но завтрашняя закладка капсулы в фундамент будущего Национального выставочного комплекса, который станет началом большого проекта, пройдет вовсе не там. Церемония состоится в районе пересечения Долгиновского тракта и МКАД. Вот это место на карте:

По этому поводу прямо напротив заправки «А-100» поставили шатер и наводят рядом марафет — чистят обочину дороги, косят траву.





Внутри шатра стоят столы и висят рендеры будущего проекта. Судя по ним, комплекс будет вот таким:













А при чем тут «Дана Холдингз»?

На рендерах также написано, что в церемонии примут участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко и председатель правления ООО «Эмирейтс Блю Скай» Мухаммед аль-Аббар (который сегодня встречался с Лукашенко как председатель совета директоров компании Emaar Properties).

Напомним, что СООО «Эмирейтс Блю Скай» входит в состав «Дана Холдингз». По сути — это переименованное в начале 2020 года СООО «Зомекс Инвестмент». Как рассказывали представители «Даны», такое решение было принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компании иностранных партнеров.





На рендерах также написано, что Национальный выставочный центр должен стать символом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и ОАЭ. Возможно, с его появлением отпадет необходимость строить выставочный центр в районе Куропат.

— Мы не стремимся зарабатывать деньги, мы смотрим шире: чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим, чтобы проект в Беларуси стал отражением нашего опыта и искусства, чтобы архитектура, которую мы будем создавать, была приятной для глаз, особенной, привлекательной для публики, — говорил сегодня о «Северном береге» на встрече с Лукашенко Мухаммед Али аль-Аббар.

Как видно на рендерах, в составе комплекса будет в том числе айти-университет.

А что с землей?

Отметим, что в кадастровой карте Беларуси нет никаких данных относительно земли, на которой будет заложена капсула. Никакого участка тут еще не оформлено. Да и северного берега реки тут нет. Но, судя по рендерам, выставочный комплекс будет именно в месте закладки капсулы.





Будут ли застраивать планировавшуюся ранее территорию на северном берегу Свислочи — пока непонятно.