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Спросили у МТС, будут ли компенсации за время без интернета в сентябре. Вот что нам ответили
Источник материала: Tut.by
Недавно А1
— МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 31 октября. Клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в зависимости от тарифного плана, — говорится на сайте компании.
— Исходя из тарифного плана абонентам МТС доступен один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо отправить USSD-запрос. Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения. Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 31 октября 2020 года, — уточняют в МТС.
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Исходя из тарифного плана абонентам МТС доступен один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный...
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