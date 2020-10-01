Утром — завтраки, ночью — отрыв. В Минске открылся провокационный бар «За Победой»

Источник материала: Onliner В Минске на Интернациональной, 20а появилось новое тусовочное место, основная фишка которого — в трансформации. Днем тут одна атмосфера, вечером — другая. Чудо происходит после 17:30: переодеваются официанты, меняется оформление интерьера и начинается движ. Что еще интересного в новом баре «За Победой» — в репортаже Onliner.

Локация: прямо за кинотеатром «Победа»

Бар открылся в эффектном здании, который достроили в начале этого года за кинотеатром «Победа» и нарекли Liberty Residence. По словам владелицы нового бара Галины Корсак, застройщик сам предложил ей открыть здесь кафе сети Brioche. Но вышло немного иначе.

— Я сразу поняла, что это место не про Brioche, — говорит Галина, — Хотелось создать что-то совершенно новое. На тот момент у меня уже было внутреннее стремление устроить для себя очередной челлендж. Открывать пекарни я уже умею, а вот бары — нет.





Галина известна тем, что раскрыла для минчан понятие атмосферных французских пекарен и приучила их покупать пирожные по цене торта. И что интересно, у нее это без проблем получилось. А вот с барной культурой она была знакома лишь как потребитель.

— Все мои проекты создаются из-за недостатка в моей жизни каких-либо мест в Минске, — объясняет девушка. — Вот уже несколько лет мне некуда ходить тусоваться. Хотелось создать место, из которого не нужно убегать в «Макдональдс» или шаурменную, если в три часа ночи тебя внезапно накрывает голодом. «За Победой» — это кормящий бар, в котором еду можно заказать вплоть до самого закрытия. Также мне не доставало в заведениях качественной винной карты. Обычно в них предлагаются коктейли и по остаточному принципу — минимальное количество игристого и вина. У нас же есть полноценная шикарнейшая винная карта.





Название: немного о прошлом и настоящем

Название многозначительное. В соцсетях его сразу связали с чем-то советским. Также его можно интерпретировать по-своему, исходя из протестных движений в Беларуси. Галина рассказывает о своем видении.

— Мы взяли это помещение полтора года назад. Кинотеатр «Победа» — это знаковое место для всего города и клевая привязка к названию. Мы начали думать, какие бывают победы. Победы бывают в революциях. Революция бывает Красной, Французской. А Франция, как вы понимаете, мне близка, так как все мое прошлое связано с французской гастрономической культурой. Но мы хотели отойти от этой темы и не давать отсылок к бистро Brioche. Революция бывает сексуальной, но привязка к ней стала бы слишком провокационной. Во время одного из мозговых штурмов пришло понимание: а ведь мы хотим создать абсолютно новую концепцию, которая будет бороться со стереотипами. Соответственно, мы будем за победу над стереотипами! Больше никаких смыслов в названии нет.





Интерьер: бар-трансформер из дневного в ночной

Интерьер реализовала дизайнер Алена Булатая, работавшая с Галиной Корсак ранее в других проектах.

— Когда мы обсуждали с Аленой выбор цветов, то пришли к выводу, что хотим уютный интерьер. В Минске много заведений с холодными интерьерами, в которые не хочется возвращаться. А нам хотелось сделать место, из которого не захочется уходить.

Барная стойка и стеллажи за ней выполнены из французского антиквариата 1840—90-х годов. Мы реально привезли мебель из Франции: пилили ее и плакали, создавая стенку бара. Потом добавили в интерьер ультрасовременные моменты. Ключевая деталь в заведении — это фигуры из заставки «Мосфильма», на которые мы нацепили шлемы Дарта Вейдера. Они, конечно, утрированные, стебные.











Фишка «За Победой» в том, что утром и днем он работает в формате городского кафе, а вечером — бара с танцами. Трансформация происходит с 16:30 до 17:30 — в это время заведение закрыто. За один час переодеваются официанты, меняются картины, посуда, оформление зала, включается неон и появляются провокационные надписи на стенах.















Днем девушки-официантки одеты в костюмы горничных, парни — в пижамы, а метрдотели — в барские халаты. Вечером девушки переодеваются в сарафанчики, закручивая волосы в бигуди, парни — в брюки и рубашки, а метрдотели — в смокинги. Связано это с тем, что девушки, как правило, умеют выглядеть собранно и красиво с самого утра, но на вечеринки всегда опаздывают. А вот с мужчинами все наоборот: им все равно, как выглядеть утром, но к тусовкам они готовятся основательно.







Еда и напитки: питательные хот-бриоши, пьянящие коктейли и много вина

По утрам до полудня действует меню завтраков. По выходным планируется проводить бранчи. Основное блюдо здесь — хот-бриошь. Выглядит как хот-дог, но начинки более разнообразные и необычные.









— Была цель предложить монопродукт и вместе с тем смешать ресторанный сервис со стрит-фудом. Таким образом, мы придумали хот-бриошь, то есть горячую бриошь с начинками. При этом начинки действительно разнообразны: мясные, рыбные, вегетарианские. Это и говяжьи щеки, и пастрами из языка, и утка, и рыба, и креветки. Получился стрит-фуд топового уровня с использованием качественных продуктов.















О меню коктейлей рассказывает шеф-бармен Антоний:

— Технологии приготовления напитков, как и блюд, развиваются и не стоят на месте. Тренд последних лет — обесцвечивание коктейлей. Второй принцип приготовления, которого я придерживаюсь, — достижение такого эффекта, когда в коктейле не чувствуется алкоголь. Такие напитки легко пьются. Тебе кажется, что ты пьешь что-то невообразимо вкусное и легкое, но при этом быстро пьянеешь.







Тусовки: максимально веселые и без дресс-кода

По пятницам и субботам музыку в баре будут ставить диджеи. Да и вообще планируется, что место станет супертусовочным и отрывным, несмотря на то, что в последнее время посещаемость всех ночных мест в Минске слегка просела.

— Бар должен был открыться на пару месяцев раньше. Мы тянули из последних сил, но бизнес есть бизнес. Надеемся, что в это непростое время мы сможем подарить нашим гостям капельку настроения. Находиться в постоянной депрессии сложно.

У нас можно есть, пить вино и танцевать бесконечно. Наша команда тоже танцует, что очень важно. Мы ждем гостей, которые придут сюда повеселиться и постебаться — над нами, над собой, над ситуацией в мире. Нам очень хочется легкости, которой особенно не хватает сегодня.