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На Саакашвили напали с заточкой в ресторане

01.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали с заточкой в ресторане в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.


 
 


«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать», — рассказал источник.

Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, была вызвана полиция. При этом задержать нападавшего не удалось, к моменту прибытия правоохранителей он скрылся. Мотив нападения уточняется.
 
 
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На бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили напали с заточкой в ресторане в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.
 
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