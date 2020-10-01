На Саакашвили напали с заточкой в ресторане













«Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать», — рассказал источник.





Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, была вызвана полиция. При этом задержать нападавшего не удалось, к моменту прибытия правоохранителей он скрылся. Мотив нападения уточняется.