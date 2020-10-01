В МИД РФ считают глупостью просить Москву о посредничестве в решении проблем Беларуси









"Просить Францию подключить Россию к решению внутренней ситуации в Беларуси - глупость", - заявил источник в российском дипломатическом ведомстве.





Он отметил, что Тихановской "либо западные кураторы подсовывают речевки, которые она вынуждена озвучивать, либо вообще ничего не понимает в предмете рассуждений".





Ранее Тихановская заявила, что президент России Владимир Путин мог бы сыграть роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси.





"Было бы хорошо, если бы президент Макрон убедил президента Путина принять участие в этих переговорах в качестве посредника", - сказала она в интервью французской радиостанции РТЛ.





Тихановская пояснила, что, по ее мнению, все соседи Белоруссии могут оказать такую помощь и взять на себя роль посредников.