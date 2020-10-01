ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон намерен санкциями уговорить власти Беларуси на посредничество ОБСЕ

01.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Франция будет добиваться на саммите ЕС согласования точечных санкций против руководства Беларуси, чтобы подтолкнуть его к "диалогу с оппозицией при посредничестве ОБСЕ".





Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС.

"Мы будем обсуждать ситуацию в Беларуси, я был в последние дни в странах Балтии, встречался с представителями оппозиции. Мы подтвердим непризнание итогов выборов президента Беларуси. Я поддерживаю введение адресных санкций, чтобы подтолкнуть власти к диалогу при посредничестве с ОБСЕ", - сказал Макрон.

Он добавил, что в среду обсуждал ситуацию в Беларуси с Владимиром Путиным, который, по словам Макрона, "разделяет призыв к диалогу и возможность посредничества ОБСЕ".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция будет добиваться на саммите ЕС согласования точечных санкций против руководства Беларуси, чтобы подтолкнуть его к "диалогу с оппозицией при...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спросили у МТС, будут ли компенсации за время без интернета в сентябре. Вот что нам ответили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика