|
Макрон намерен санкциями уговорить власти Беларуси на посредничество ОБСЕ
Источник материала: Партизан
Франция будет добиваться на саммите ЕС согласования точечных санкций против руководства Беларуси, чтобы подтолкнуть его к "диалогу с оппозицией при посредничестве ОБСЕ".
Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС, передает
"Мы будем обсуждать ситуацию в Беларуси, я был в последние дни в странах Балтии, встречался с представителями оппозиции. Мы подтвердим непризнание итогов выборов президента Беларуси. Я поддерживаю введение адресных санкций, чтобы подтолкнуть власти к диалогу при посредничестве с ОБСЕ", - сказал Макрон.
Он добавил, что в среду обсуждал ситуацию в Беларуси с Владимиром Путиным, который, по словам Макрона, "разделяет призыв к диалогу и возможность посредничества ОБСЕ".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция будет добиваться на саммите ЕС согласования точечных санкций против руководства Беларуси, чтобы подтолкнуть его к "диалогу с оппозицией при...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)