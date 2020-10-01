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В Минске «заминировали» гимназию №17

01.10.2020 20:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экстренные службы Ленинского района столицы были подняты по тревоге из-за лжеминирования.

В Минске «заминировали» гимназию №17

Как сообщается, накануне днем «поступило сообщение о возможном террористическом акте и минировании ГУО «Гимназия №17» (проспект Рокоссовского, 9)», — сообщили в дежурной части МЧС.

Как отмечается, сотрудниками милиции и администрацией из здания гимназии эвакуированы 583 человека (из них 515 детей).

После проведенного обследования взрывоопасных предметов обнаружено не было.

 
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Экстренные службы Ленинского района столицы были подняты по тревоге из-за лжеминирования.
 
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