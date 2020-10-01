В Минске «заминировали» гимназию №17

Экстренные службы Ленинского района столицы были подняты по тревоге из-за лжеминирования.





Как сообщается, накануне днем «поступило сообщение о возможном террористическом акте и минировании ГУО «Гимназия №17» (проспект Рокоссовского, 9)», — сообщили в дежурной части МЧС.

Как отмечается, сотрудниками милиции и администрацией из здания гимназии эвакуированы 583 человека (из них 515 детей).

После проведенного обследования взрывоопасных предметов обнаружено не было.