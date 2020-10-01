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В Минске «заминировали» гимназию №17
Источник материала: Навiны
Экстренные службы Ленинского района столицы были подняты по тревоге из-за лжеминирования.
Как сообщается, накануне днем «поступило сообщение о возможном террористическом акте и минировании ГУО «Гимназия №17» (проспект Рокоссовского, 9)», — сообщили в дежурной части МЧС.
Как отмечается, сотрудниками милиции и администрацией из здания гимназии эвакуированы 583 человека (из них 515 детей).
После проведенного обследования взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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Экстренные службы Ленинского района столицы были подняты по тревоге из-за лжеминирования.
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