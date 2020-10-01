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Сколько Беларуси нужно денег на выплаты по долгам в 2021-м

01.10.2020 20:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская экономика в будущем году вырастет на 1,8%, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая 1 октября на заседании президиума Совмина. Его речь распространила пресс-служба правительства.

Сколько Беларуси нужно денег на выплаты по долгам в 2021-м
Премьер-министр Роман Головченко

«Прогноз будущего года должен быть максимально реалистичным, с учетом ресурсных возможностей экономики, основан на точных внешних и внутренних условиях. Краткосрочный период восстановления роста не должен нарушать достигнутой макросбалансированности», — заявил Головченко.

Премьер подчеркнул, что в экономике нужно «не гнать любой ценой валовые показатели», а работать над повышением производительности труда.

«Исходя из наших расчетов, рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8% при том, что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100%. И этом при том, что многие развитые страны планируют выйти на докризисные показатели только в 2022 году», — подчеркнул Головченко.

Он отметил, что бюджет формируется в сложных условиях.

«Ключевое требование к бюджету — его сбалансированность, нацеленность на решение социальных задач и развитие инфраструктуры. Бюджет на будущий год (я хочу, чтобы это все это понимали) формируется в условиях ограниченности ресурсов. Этот бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса. Прямые потери от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются в 380 млн рублей», — сообщил премьер-министр.

По его словам, на погашение госдолга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе на погашение внешнего госдолга — 4,2 млрд, внутреннего — 700 млн.

«Хочу сразу предвосхитить или упредить комментарии, которые часто звучат в определенных средствах массовой информации, что страна рухнет под долгами... Никто никуда не рухнет, — заявил Головченко. — Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается со всеми долговыми обязательствами без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития».

Комментируя проект указа об утверждении основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год, Головченко обратил внимание, что в документе отсутствуют ответы на целый ряд вопросов: «Отсутствуют в проекте указа параметры монетарной политики — прирост требований банков к экономике, ставка рефинансирования, ставка по новым рублевым кредитам, курс рубля, стоимость корзины иностранных валют и т.д.».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусская экономика в будущем году вырастет на 1,8%, заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая 1 октября на заседании президиума Совмина. Его речь...
 
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