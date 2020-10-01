УЕФА разрешил допуск 30% зрителей от вместимости стадиона на международные матчи

















Исполнительный комитет УЕФА принял данное решение после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште. Число зрителей будет ограничено максимум 30% от вместимости стадиона, а фанаты гостевых команд не будут допущены на стадионы до дальнейшего уведомления. Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.





Данные меры являются частью "Минимальных требований УЕФА к здоровью и гигиене при возвращении зрителей", которые были утверждены исполнительным комитетом УЕФА и которые организаторы матча должны соблюдать. Впрочем, точные меры по охране здоровья и безопасности, которые необходимо принять, должны основываться на местной ситуации и на конкретных законах и постановлениях, установленных местными компетентными органами.





"Такое решение — первый разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и соблюдает законы каждой страны. Хотя COVID у всех нас общий враг, разные страны имеют разные подходы и разные проблемы в любой момент.





"Чемпионат" президента УЕФА Александера Чеферина. Это решение дает местным властям гораздо большую гибкость в отношении допуска болельщиков, чем это было раньше, всегда с учётом оценки местных властей", — цитируетпрезидента УЕФА Александера Чеферина.











