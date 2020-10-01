ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УЕФА разрешил допуск 30% зрителей от вместимости стадиона на международные матчи

01.10.2020 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

УЕФА разрешил допуск 30% зрителей от вместимости стадиона на матчи сборных и еврокубков.





Исполнительный комитет УЕФА принял данное решение после успешного тестового матча, который состоялся 24 сентября в рамках Суперкубка УЕФА в Будапеште. Число зрителей будет ограничено максимум 30% от вместимости стадиона, а фанаты гостевых команд не будут допущены на стадионы до дальнейшего уведомления. Матчи УЕФА не могут проводиться со зрителями, если это не разрешено местными властями.

Данные меры являются частью "Минимальных требований УЕФА к здоровью и гигиене при возвращении зрителей", которые были утверждены исполнительным комитетом УЕФА и которые организаторы матча должны соблюдать. Впрочем, точные меры по охране здоровья и безопасности, которые необходимо принять, должны основываться на местной ситуации и на конкретных законах и постановлениях, установленных местными компетентными органами.

"Такое решение — первый разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и соблюдает законы каждой страны. Хотя COVID у всех нас общий враг, разные страны имеют разные подходы и разные проблемы в любой момент.

Это решение дает местным властям гораздо большую гибкость в отношении допуска болельщиков, чем это было раньше, всегда с учётом оценки местных властей", — цитирует "Чемпионат" президента УЕФА Александера Чеферина.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЕФА разрешил допуск 30% зрителей от вместимости стадиона на матчи сборных и еврокубков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Беларуси назвал проект бюджета-2021 "бюджетом эпохи пандемии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика