







"Бюджет на следующий год, я хочу, чтобы это все понимали, формируется в условиях ограниченности ресурсов. Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса", - заявил на заседании президиума Совмина Головченко.





Видеофрагмент выступления премьер-министра распространила пресс-служба правительства.





По его данным, прямые потери "от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются в Br380 млн ($145 млн по текущему курсу – ИФ)".





В то же время Головченко рассчитывает, что бюджет на 2021 год будет сбалансированным. "Ключевым требованием к бюджету является его сбалансированность, нацеленность на решение социальных задач и развитие инфраструктуры", - сказал он.





Как сообщалось, республиканский бюджет Беларуси в январе-августе 2020 года исполнен с дефицитом Br1,54 млрд (1,7% ВВП).





Республиканский бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом Br0,9 млрд, или 0,7% прогнозного ВВП.





Минфин Беларуси не исключает роста дефицита республиканского бюджета в 2020 году до Br5 млрд.





В 2019 году республиканский бюджет Беларуси исполнен с профицитом Br3,2 млрд, или 2,4% ВВП.