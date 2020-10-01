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«Гражданин, вы нарушитель!». Белорусам от имени МВД стали приходить странные СМС

01.10.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В тексте сказано, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи».

«Гражданин, вы нарушитель!». Белорусам от имени МВД стали приходить странные СМС
Некоторым абонентам МТС из Минска стали приходить СМС-сообщения от имени МВД Беларуси. В них говорится, что абоненты «были установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятиях».

О таких СМС-сообщениях нам написало уже несколько абонентов из Минска — они являются пользователями связи от компании МТС.


В тексте сказано, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи». Далее говорится, что «данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в преступлении по ст. 324 УК РБ». «Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — резюмируется в СМС.

В МВД TUT.BY ответили, что пока уточняют информацию, и сообщат, когда что-то станет известно.

Впрочем, несколько недель назад пользователям белорусских мобильных операторов стали приходить СМС-сообщения с просьбами сообщать в милицию о «действиях, которые нарушают правила общежития», и о «незарегистрированной символике». Тогда в А1 заявили, что «данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама».
 
Теги: Минск
 
 
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В тексте сказано, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и...
 
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