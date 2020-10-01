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С начала следующего года изменится паспорт гражданина Республики Беларусь

01.10.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общеизвестно, что паспортом гражданина Республики Беларусь является привычная для нас всех синяя книжечка с регистрацией, штампами о браке, детях, с печатью, подписью… 1 января 2021 года вид этого документа изменится.


Как сообщают в МВД на данный момент Минфин по согласованию с МВД разработали биометрические документы, которые удостоверяют личность и имеют вид пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой. Эта карта и будет являться основным документом, удостоверяющим личность гражданина Беларуси внутри страны. Подобную идентификационную карту службы предлагают выдавать с 14-летнего возраста сроком на 10 лет. Также возможна выдача нового документа с момента рождения человека, если законные представители несовершеннолетнего ребенка изъявят это желание. Но выдача уже будет осуществляться сроком на 5 лет. Как говорят в МВД «новая идентификационная карта функциональна, удобна, практична и долговечна, обладает значительными уровнями защиты, как от подделки, так и от несанкционированного доступа к личной информации».

Также разработаны биометрические документы для выезда и въезда в нашу страну. Они имеют вид классической паспортной книжки, которая содержит в себе интегральную микросхему. Эти документы будут выдаваться по желанию граждан либо законных представителей несовершеннолетних с момента рождения и до 14 лет сроком действия — на 5 лет, а после 14 лет – на 10 лет.

Обязательная массовая замена паспорта гражданина РБ образца 1996 года на новые документы не планируется. Происходить замена будет планомерно по мере окончания действующего документа, либо по желанию гражданина. В связи с этим МВД просит обратить внимание на срок окончания действия паспорта, который расположен на страницах 31, 33 документа.
 
 
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Общеизвестно, что паспортом гражданина Республики Беларусь является привычная для нас всех синяя книжечка с регистрацией, штампами о браке, детях, с печатью,...
 
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