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На востоке Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой

01.10.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в полдень в восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой.

На востоке Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой

Как сообщили в «Минскводоканале», «строительной организацией при производстве работ поврежден трубопровод подачи питьевой воды, в результате повреждения предполагается ухудшение качества водоснабжения в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский Тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова».

Начата промывка сетей водоснабжения для устранения последствий ЧП.

В пять мест привезены цистерны с питьевой водой:

  • ул. Мирошниченко, 43;
  • ул. Гамарника, 17/15;
  • ул. Логойский Тракт, 37/1;
  • ул. Мирошниченко, 17;
  • ул. Седых, 38.

В текущем году это не первое ЧП в Минске с питьевой водой. В июне некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 УК (служебная халатность).

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в полдень в восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой.
 
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