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На востоке Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой
Источник материала: Навiны
Сегодня в полдень в восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой.
Как сообщили в «Минскводоканале», «строительной организацией при производстве работ поврежден трубопровод подачи питьевой воды, в результате повреждения предполагается ухудшение качества водоснабжения в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский Тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова».
Начата промывка сетей водоснабжения для устранения последствий ЧП.
В пять мест привезены цистерны с питьевой водой:
В текущем году это не первое ЧП в Минске с питьевой водой. В июне некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 УК (служебная халатность).
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Сегодня в полдень в восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой.
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