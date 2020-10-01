На востоке Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой

Сегодня в полдень в восточной части Минска строители повредили трубопровод с питьевой водой.





Как сообщили в «Минскводоканале», «строительной организацией при производстве работ поврежден трубопровод подачи питьевой воды, в результате повреждения предполагается ухудшение качества водоснабжения в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский Тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова».

Начата промывка сетей водоснабжения для устранения последствий ЧП.

В пять мест привезены цистерны с питьевой водой:

ул. Мирошниченко, 43;

ул. Гамарника, 17/15;

ул. Логойский Тракт, 37/1;

ул. Мирошниченко, 17;

ул. Седых, 38.

В текущем году это не первое ЧП в Минске с питьевой водой. В июне некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 УК (служебная халатность).