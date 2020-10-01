Прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

Прошла жеребьевка группового раунда самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.





На этой стадии клубы из одной страны не могли попасть в один квартет.

Вот как выглядят группы:

А: «Бавария», «Атлетико», «Зальцбург», «Локомотив»;

В: «Реал», «Шахтер», «Интер», «Боруссия» (М);

С: «Порту», «Манчестер Сити», «Олимпиакос», «Марсель»;

D: «Ливерпуль», «Аякс», «Аталанта», «Митьюлланд»;

Е: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»;

F: «Зенит», «Боруссия» (Д), «Лацио», «Брюгге»;

G: «Ювентус», «Барселона», «Динамо» (К), «Ференцварош»;

Н: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг», «Истанбул Башакшехир».





Первый тур запланирован на 20-21 октября, а шестой — 8-9 декабря.

Ожидается, что финал пройдет 29 мая на «Олимпийском стадионе Ататюрка».