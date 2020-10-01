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Афнагелю и Войничу предъявили обвинение — " участие в массовых беспорядках"
Источник материала: Партизан
Евгению Афнагелю и Андрею Войничу предъявили обвинение — "участие в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК). Активисты "Европейской Беларуси" находятся в СИЗО на Володарского в Минске, сообщает
В тот же следственный изолятор переведён ещё один активист "Европейской Беларуси" Павел Юхневич.
Жена Афнагеля говорит, что он не участвовал в "массовых беспорядках". 9-13 августа активист "сидел в Жодино по административному делу".
Евгений Афнагель был задержан 25 сентября в квартире в Минске, в которой скрывался от вероятного задержания. Силовики в балаклавах выбили дверь. Других активистов задержали на другой квартире. Группа захвата в этом случае ворвалась через окно и дверь.
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Евгению Афнагелю и Андрею Войничу предъявили обвинение — "участие в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК). Активисты "Европейской Беларуси" находятся в СИЗО на...
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