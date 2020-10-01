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ЕС предложит Кипру обещание антитурецких санкций в обмен на согласие на меры по Беларуси

01.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз пообещает Кипру ограничительные меры в отношении Турции в будущем, если Никосия согласится изменить свою позицию и одобрить санкции по Беларуси



Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

"Идея состоит в том, чтобы припугнуть Турцию ответными мерами, если она продолжит бурение и другие провокации в водах Кипра и Греции. Это означает предоставить Кипру гарантии и убедить Никосию снять свое вето по санкциям в отношении Беларуси", - приводит агентство слова дипломата.

В свою очередь, сотрудник кипрского внешнеполитического ведомства заявил, что Кипр намерен придерживаться своей нынешней позиции по этому вопросу.

"Для утверждения документа по Беларуси нам необходимо, чтобы было достигнуто соглашение по нашим предложениям. Полагаю, что будет долгая дискуссия в Совете ЕС. Не исключаю, что из этого может что-то получиться, но сейчас я бы не ставил на это", - приводит агентство слова дипломата.

В сентябре министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза не смогли согласовать санкционный список из официальных лиц Беларуси, так как государства ЕС не достигли единогласного решения из-за позиции Кипра, который требует санкций в отношении Турции из-за ее действий в Средиземном море.

Сегодня стало известно, что США со своей стороны решили повременить со введением санкций против Беларуси до тех пор, пока такие санкции не введет Евросоюз.
 
 
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Евросоюз пообещает Кипру ограничительные меры в отношении Турции в будущем, если Никосия согласится изменить свою позицию и одобрить санкции по Беларуси
 
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