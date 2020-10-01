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Беларусь в 2021 году на оплату госдолга направит почти 5 миллиардов рублей

01.10.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выплаты по внешним и внутренним заимствованиям в будущем году предусмотрены, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на президиуме Совмина, передает корреспондент Sputnik.

"На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 миллиарда рублей, в том числе на погашение внешнего государственного долга – 4,2 миллиарда рублей, внутреннего – 700 миллионов рублей", – сказал глава белорусского правительства.

Роман Головченко отметил, что хотел бы сразу "упредить все комментарии, которые звучат в определенных средствах массовой информации, что страна рухнет под долгами".

"Никто никуда не рухнет. Средства эти предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития", – заверил он.

В этой связи премьер обратил внимание, что для сохранения макроэкономической устойчивости потребуется стабильное исполнение бюджета всех уровней. Для этого потребуется оптимизация долговых обязательств государства и балансировка бюджетов всех уровней.
 
 
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Выплаты по внешним и внутренним заимствованиям в будущем году предусмотрены, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на президиуме Совмина, передает...
 
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