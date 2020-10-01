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Арабский бизнесмен планирует инвестировать в Беларусь $4 млрд

01.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«За инвестора сейчас идет острая борьба» – такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече с крупнейшим девелопером в Персидском заливе, в частности с совладельцем крупных международных компаний Мухаммедом Али аль-Аббаром.

Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира. Лукашенко меньше года назад на встрече с арабским инвестором договорился о совместной работе. Тогда рассмотрели проекты городского строительства, инфраструктуры и сферы сельского хозяйства. Сегодня стороны обсудили детали сотрудничества. Объем инвестиций может составить четыре миллиарда долларов.

«Мы понимаем, что сейчас в мире времена не простые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня. Я помню ваше обещание, что вы построите здесь, в центре Европы, самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы», – сказал Александр Лукашенко.

Благодаря арабским инвестициям ожидается прирост ВВП Минска на 57%. Кроме того, проект позволит создать более 70 тысяч рабочих мест.



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Теги: Минск
 
 
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«За инвестора сейчас идет острая борьба» – такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече с крупнейшим девелопером в Персидском заливе, в частности с...
 
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