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Доллар с начала года вырос почти на четверть
Источник материала: Навiны
На 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля) вырос в январе-сентябре 2020 года средний курс наличного доллара США.
Как свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, доллар менялся:
Средний курс покупки снизился за последний месяц на 2,09% (с 2,6543 до 2,5988 рубля), продажи — на 4,06% (с 2,7407 до 2,6295).
Биржевой курс доллара менялся следующим образом:
Рост с начала года составил 24,72%.
В январе-сентябре 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 4,47% (в сентябре — на 0,98%), за год — на 2,74%. В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.
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На 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля) вырос в январе-сентябре 2020 года средний курс наличного доллара США.
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