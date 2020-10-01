ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар с начала года вырос почти на четверть

01.10.2020 21:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля) вырос в январе-сентябре 2020 года средний курс наличного доллара США.

Доллар с начала года вырос почти на четверть

Как свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, доллар менялся:

  • январь +1,29% (до 2,1406 рубля);
  • февраль +4,74% (до 2,2421);
  • март +15,69% (до 2,5939);
  • апрель -6,38% (до 2,4284);
  • май -0,80% (до 2,4089);
  • июнь +0,51% (до 2,4211);
  • июль +1,25% (до 2,4514);
  • август +10,04% (до 2,6975);
  • сентябрь -3,09% (до 2,6142).

Средний курс покупки снизился за последний месяц на 2,09% (с 2,6543 до 2,5988 рубля), продажи — на 4,06% (с 2,7407 до 2,6295).

Биржевой курс доллара менялся следующим образом:

  • январь +1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля);
  • февраль +4,73% (до 2,2391);
  • март +15,47% (до 2,5856);
  • апрель -6,63% (до 2,4143);
  • май -0,18% (до 2,4100);
  • июнь +0,10% (до 2,4123);
  • июль +1,04% (до 2,4375);
  • август +8,91% (до 2,6548);
  • сентябрь -1,18% (до 2,6236).

Рост с начала года составил 24,72%.

В январе-сентябре 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 4,47% (в сентябре — на 0,98%), за год — на 2,74%. В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля) вырос в январе-сентябре 2020 года средний курс наличного доллара США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Афнагелю и Войничу предъявили обвинение — " участие в массовых беспорядках"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика