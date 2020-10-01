Доллар с начала года вырос почти на четверть

На 23,70% (с 2,1134 до 2,6142 рубля) вырос в январе-сентябре 2020 года средний курс наличного доллара США.





Как свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков, доллар менялся:

январь +1,29% (до 2,1406 рубля);

февраль +4,74% (до 2,2421);

март +15,69% (до 2,5939);

апрель -6,38% (до 2,4284);

май -0,80% (до 2,4089);

июнь +0,51% (до 2,4211);

июль +1,25% (до 2,4514);

август +10,04% (до 2,6975);

сентябрь -3,09% (до 2,6142).

Средний курс покупки снизился за последний месяц на 2,09% (с 2,6543 до 2,5988 рубля), продажи — на 4,06% (с 2,7407 до 2,6295).

Биржевой курс доллара менялся следующим образом:

январь +1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля);

февраль +4,73% (до 2,2391);

март +15,47% (до 2,5856);

апрель -6,63% (до 2,4143);

май -0,18% (до 2,4100);

июнь +0,10% (до 2,4123);

июль +1,04% (до 2,4375);

август +8,91% (до 2,6548);

сентябрь -1,18% (до 2,6236).

Рост с начала года составил 24,72%.

В январе-сентябре 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 4,47% (в сентябре — на 0,98%), за год — на 2,74%. В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.