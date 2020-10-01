УЕФА назвала лучшего футболиста сезона 2019/2020

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал лауреатов сезона 2019/2020.





Лучшим футболистом признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Имя победителя объявили в Женеве на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Топ-10 лучших выглядит так:

Роберт Левандовски («Бавария») — 477 очков; Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 90; Мануэль Нойер («Бавария») — 66; Лионель Месси («Барселона») — 53; Неймар («ПСЖ») — 53; Томас Мюллер («Бавария») — 41; Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 39; Тьяго Алькантара («Бавария») — 27; Йосуа Киммих («Бавария») — 26; Криштиану Роналду («Ювентус») — 25.

Сезон 2019/20 стал одним из самых ярких в 120-летней истории «Баварии», и Левандовски внес в это, пожалуй, самый весомый вклад, отмечает пресс-служба УЕФА.



Фото из микроблога «Баварии»

32-летний нападающий забивал в каждом матче на пути в лиссабонский финал, отметившись в Лиге чемпионов 15 голами и шестью результативными передачами. В 31 матче бундеслиги поляк отличился 34 раза, а в пяти играх Кубка Германии — шесть.

Всего в минувшем сезоне Левандовски в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

Как награда за эти достижения стали призы лучшего бомбардира Лиги чемпионов и бундеслиги. Также он попал в символическую сборную Лиги чемпионов, а также признан лучшим игроком бундеслиги.

В опросе приняли участие тренеры 80 клубов, игравших на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/20, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Члены жюри называли тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один.

Левандовски стал седьмым футболистом, удостоенным этой награды. Ранее ее получали: Криштиану Роналду (трижды), Лионель Месси (дважды), Вирджил ван Дейк, Лука Модрич, Франк Рибери, Адрес Иньеста.

Обладатели других наград сезона 2019/2020: