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УЕФА назвала лучшего футболиста сезона 2019/2020

01.10.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал лауреатов сезона 2019/2020.

УЕФА назвала лучшего футболиста сезона 2019/2020

Лучшим футболистом признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

Имя победителя объявили в Женеве на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021.

Топ-10 лучших выглядит так:

  1. Роберт Левандовски («Бавария») — 477 очков;
  2. Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 90;
  3. Мануэль Нойер («Бавария») — 66;
  4. Лионель Месси («Барселона») — 53;
  5. Неймар («ПСЖ») — 53;
  6. Томас Мюллер («Бавария») — 41;
  7. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 39;
  8. Тьяго Алькантара («Бавария») — 27;
  9. Йосуа Киммих («Бавария») — 26;
  10. Криштиану Роналду («Ювентус») — 25.

Сезон 2019/20 стал одним из самых ярких в 120-летней истории «Баварии», и Левандовски внес в это, пожалуй, самый весомый вклад, отмечает пресс-служба УЕФА.

УЕФА назвала лучшего футболиста сезона 2019/2020
Фото из микроблога «Баварии»

32-летний нападающий забивал в каждом матче на пути в лиссабонский финал, отметившись в Лиге чемпионов 15 голами и шестью результативными передачами. В 31 матче бундеслиги поляк отличился 34 раза, а в пяти играх Кубка Германии — шесть.

Всего в минувшем сезоне Левандовски в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

Как награда за эти достижения стали призы лучшего бомбардира Лиги чемпионов и бундеслиги. Также он попал в символическую сборную Лиги чемпионов, а также признан лучшим игроком бундеслиги.

В опросе приняли участие тренеры 80 клубов, игравших на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/20, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Члены жюри называли тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один.

Левандовски стал седьмым футболистом, удостоенным этой награды. Ранее ее получали: Криштиану Роналду (трижды), Лионель Месси (дважды), Вирджил ван Дейк, Лука Модрич, Франк Рибери, Адрес Иньеста.

Обладатели других наград сезона 2019/2020:

  • Лучший вратарь Лиги чемпионов: Мануэль Нойер;
  • Лучший защитник Лиги чемпионов: Йосуа Киммих;
  • Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин де Брейне;
  • Лучший нападающий Лиги чемпионов: Роберт Левандовски;
  • Лучший тренер сезона в мужском футболе: Ханс-Дитер Флик;
  • Лучшая футболистка сезона: Пернилле Хардер;
  • Лучший вратарь женской Лиги чемпионов: Сара Буадди;Лучший фу
  • Лучший защитник женской Лиги чемпионов: Венди Ренар;
  • Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов: Дженифер Марожан;
  • Лучший нападающий женской Лиги чемпионов: Пернилле Хардер;
  • Лучший тренер сезона в женском футболе: Жан-Люк Вассер;
  • Награда президента УЕФА: Дидье Дрогба.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций назвал лауреатов сезона 2019/2020.
 
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