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УЕФА назвала лучшего футболиста сезона 2019/2020
Источник материала: Навiны
Союз европейских футбольных ассоциаций назвал лауреатов сезона 2019/2020.
Лучшим футболистом признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
Имя победителя объявили в Женеве на церемонии
Топ-10 лучших выглядит так:
Сезон 2019/20 стал одним из самых ярких в 120-летней истории «Баварии», и Левандовски внес в это, пожалуй, самый весомый вклад, отмечает пресс-служба УЕФА.
32-летний нападающий забивал в каждом матче на пути в лиссабонский финал, отметившись в Лиге чемпионов 15 голами и шестью результативными передачами. В 31 матче бундеслиги поляк отличился 34 раза, а в пяти играх Кубка Германии — шесть.
Всего в минувшем сезоне Левандовски в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.
Как награда за эти достижения стали призы лучшего бомбардира Лиги чемпионов и бундеслиги. Также он попал в символическую сборную Лиги чемпионов, а также признан лучшим игроком бундеслиги.
В опросе приняли участие тренеры 80 клубов, игравших на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/20, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).
Члены жюри называли тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один.
Левандовски стал седьмым футболистом, удостоенным этой награды. Ранее ее получали: Криштиану Роналду (трижды), Лионель Месси (дважды), Вирджил ван Дейк, Лука Модрич, Франк Рибери, Адрес Иньеста.
Обладатели других наград сезона 2019/2020:
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Союз европейских футбольных ассоциаций назвал лауреатов сезона 2019/2020.
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