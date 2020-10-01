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Переломы ребер и ушибы: Макс Фадеев, чуть не убился

01.10.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С музыкальным продюсером случилось несчастье. Максиму Фадееву срочно вызвали скорую помощь.


Знаменитый продюсер упал на полной скорости с электросамоката. Инцидент произошел во время его прогулки в загородном поселке. Прибывшие медики диагностировали у Максима Фадеева переломы ребер и ушиб грудной клетки.

Сейчас 52-летняя знаменитость находится дома. Врачи запретили ему вставать с постели. Продюсер рассказал журналистам Super.ru, что ему трудно разговаривать и дышать. Другие детали он отказался раскрыть.

Отметим, что в последние месяцы звезда вела активный образ жизни. Благодаря занятиям спортом и диете Фадееву удалось сбросить около 100 килограммов. Он поведал, что выпивал три раза в день по 600 граммов горячей воды.
 
 
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С музыкальным продюсером случилось несчастье. Максиму Фадееву срочно вызвали скорую помощь.
 
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