Переломы ребер и ушибы: Макс Фадеев, чуть не убился





Знаменитый продюсер упал на полной скорости с электросамоката. Инцидент произошел во время его прогулки в загородном поселке. Прибывшие медики диагностировали у Максима Фадеева переломы ребер и ушиб грудной клетки.





Super.ru , что ему трудно разговаривать и дышать. Другие детали он отказался раскрыть. Сейчас 52-летняя знаменитость находится дома. Врачи запретили ему вставать с постели. Продюсер рассказал журналистам, что ему трудно разговаривать и дышать. Другие детали он отказался раскрыть.





Отметим, что в последние месяцы звезда вела активный образ жизни. Благодаря занятиям спортом и диете Фадееву удалось сбросить около 100 килограммов. Он поведал, что выпивал три раза в день по 600 граммов горячей воды.



