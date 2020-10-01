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“Приехал вооружённый ОМОН”: задержан участник автомаршей Виктор Масько

01.10.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 октября в Минске задержан участник автомаршей Виктор Масько. Об этом Еврорадио сообщила его сестра Алёна.




“Сегодня утром в родительскую квартиру приезжали силовики, — рассказывает собеседница. — Витя спал и не слышал, что в дверь стучат. Тогда они съездили на дачу и привезли сюда нашу маму. Их было четверо. Один из силовиков показал протокол, постановление об обыске и удостоверение, что он из уголовного розыска. Мама не успела рассмотреть фамилию”. 

Девушка говорит, что в постановлении было указано: квартиру обыскивают в связи с событиями, которые происходили в Минске с 9 по 12 августа, и что в ней могут храниться взрывчатые вещества, наркотики, режущие предметы... Обыск проходил более двух часов в присутствии понятых — соседей сверху.  

“В квартире 4 комнаты. Осматривали вполне спокойно. Лазили по тумбочкам, ничего не ломали. Сказать, что вели себя грубо — нет. Домой никого не пускали. Мы спросили, почему? “Потому что я так сказал”, — ответил один из них”, — продолжает Алёна.

После обыска гости попросили Виктора проехать с ними в Московское РУВД, пообещали, что вечером он вернётся домой. Вместе с ним в участок поехала его мать.

Из квартиры силовики вынесли несколько пакетов вещей. По словам Алёны, часть из них принадлежит родителям, брат прописан по другому адресу и не имеет к ним никакого отношения. Девушку попросили никому не рассказывать, что конкретно забрали.

“Было вызвано подкрепление. Мы спросили, зачем, мол, тут кроме нас только соседи. Нам сказали, что так все говорят, а внизу собирается толпа. Приехал вооружённый ОМОН, мы открыли, и они дружным маршем пошли вниз к машинам”.  

Виктору Масько 35 лет, работает фотографом. По словам сестры, за весь послевыборный период ему пришёл только один небольшой штраф за то, что он одной рукой вёл машину, а в другой держал флаг. Ничего такого о том, чтобы Виктора кто-то разыскивал или ему кто-то угрожал, Алёна не слышала. 
 
Теги: Минск
 
 
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1 октября в Минске задержан участник автомаршей Виктор Масько. Об этом Еврорадио сообщила его сестра Алёна.
 
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