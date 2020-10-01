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Минское «Динамо» безвольно проиграло в Риге
Источник материала: Навiны
Хоккеисты рижского «Динамо» прервали шестиматчевую победную серию минских одноклубников.
Сегодня в столице Латвии «зубры» уступили в серии буллитов — 3:4.
Голевые события в матче развивались следующим образом:
0:1 — Горбунов (18:43);
0:2 — Демков (27:09 — бол.);
1:2 — Чернов (32:18 — бол.);
1:3 — Демков (35:06 — бол.);
2:3 — Майоне (37:52 — бол.);
3:3 — Прохоренков (57:35);
4:3 — Чернов (65:00 — решающий буллит).
Напомним, сегодня с капитанского мостика минчанами
Теперь «бело-голубые» проведут пятиматчевую домашнюю серию, соперниками в которой у них будут:
07.10. — «Сочи»;
09.10. — «Куньлунь Ред Стар»;
11.10. — «Динамо-Рига»;
16.10. — «Локомотив»;
18.10. — «Спартак».
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Хоккеисты рижского «Динамо» прервали шестиматчевую победную серию минских одноклубников.
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