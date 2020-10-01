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Минское «Динамо» безвольно проиграло в Риге

01.10.2020 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Хоккеисты рижского «Динамо» прервали шестиматчевую победную серию минских одноклубников.

Минское «Динамо» безвольно проиграло в Риге
Фото из микроблога ХК «Динамо-Рига»

Сегодня в столице Латвии «зубры» уступили в серии буллитов — 3:4.

Голевые события в матче развивались следующим образом:

0:1 — Горбунов (18:43);

0:2 — Демков (27:09 — бол.);

1:2 — Чернов (32:18 — бол.);

1:3 — Демков (35:06 — бол.);

2:3 — Майоне (37:52 — бол.);

3:3 — Прохоренков (57:35);

4:3 — Чернов (65:00 — решающий буллит).

Напомним, сегодня с капитанского мостика минчанами руководил тренер команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков.

Теперь «бело-голубые» проведут пятиматчевую домашнюю серию, соперниками в которой у них будут:

07.10. — «Сочи»;

09.10. — «Куньлунь Ред Стар»;

11.10. — «Динамо-Рига»;

16.10. — «Локомотив»;

18.10. — «Спартак».

 
 
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Хоккеисты рижского «Динамо» прервали шестиматчевую победную серию минских одноклубников.
 
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