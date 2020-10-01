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Пропавший в Бресте молодой мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
В Бресте прекращены поиски 34-летнего Сергея Степанюка, о судьбе которого почти неделю не было ничего известно.
Как сообщалось, молодой человек 25 сентября ушел из дома (проживал в областном центре на улице Речицкой, 42) и пропал.
ПСО «Ангел» сообщил, что Сергей был найден погибшим.
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В Бресте прекращены поиски 34-летнего Сергея Степанюка, о судьбе которого почти неделю не было ничего известно.
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