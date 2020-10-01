Футболисты «Первого региона» приостановили участие в чемпионате в знак протеста против происходящего в стране

Команда второй лиги белорусского футбольного чемпионата «Первый регион» (Ковердяки, Брестский район) заявила о приостановке участия в турнире из-за происходящих в стране событий.



Фото со страницы ФК «Первый регион» в соцсети

В открытом письме Белорусской федерации футбола, размещенном в соцсетях, клуб выражает несогласие «с теми явлениями, которые происходят в белорусском спорте и стране в отношении спортсменов, команд и представителей СМИ».

«Поэтому на командном собрании мы решили, что должны выразить солидарность с коллегами, которые долгие годы в любом состоянии боролись до крови за честь Беларуси на соревнованиях, которые продвигали наш спорт в медийном поле вперед, не давая безнадежно отстать от современных тенденций в области спорта», — говорится в письме.

«Первый регион» заявляет о приостановке участия в чемпионате «до момента прекращения подобных явлений в белорусском спорте» и извиняется перед соперниками за несыгранные матчи, а также перед болельщиками и партнерами.

Напомним, 30 сентября была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. Утром она собиралась вылететь на лечение и реабилитацию. Суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Левченко вменялось в вину участие в двух массовых мероприятиях в Минске: 23 августа — на проспекте Независимости и 27 сентября — на проспекте Машерова.

В знак протеста в этот же вечер не вышел на очередной матч чемпионата страны мужской гандбольный клуб «Витязь-Леон» (Минск). На следующий день Белорусская федерация гандбола сняла команду с чемпионата, посчитав причину неуважительной и воспользовавшись соответствующим пунктом регламента.

Ранее аккредитации на футбольных матчах был лишен корреспондент спортивного сайта by.tribuna.com Александр Ивулин, который в своем видеоблоге затрагивает политические вопросы. В частности он снял документальный фильм о футбольном фанате Никите Кривцове, который 9 августа участвовал в протестах в Молодечно, а через две недели был найден повешенным в Минске.