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Футболисты «Первого региона» приостановили участие в чемпионате в знак протеста против происходящего в стране
Источник материала: Навiны
Команда второй лиги белорусского футбольного чемпионата «Первый регион» (Ковердяки, Брестский район) заявила о приостановке участия в турнире из-за происходящих в стране событий.
В открытом письме Белорусской федерации футбола, размещенном в соцсетях, клуб выражает несогласие «с теми явлениями, которые происходят в белорусском спорте и стране в отношении спортсменов, команд и представителей СМИ».
«Поэтому на командном собрании мы решили, что должны выразить солидарность с коллегами, которые долгие годы в любом состоянии боролись до крови за честь Беларуси на соревнованиях, которые продвигали наш спорт в медийном поле вперед, не давая безнадежно отстать от современных тенденций в области спорта», — говорится в письме.
«Первый регион» заявляет о приостановке участия в чемпионате «до момента прекращения подобных явлений в белорусском спорте» и извиняется перед соперниками за несыгранные матчи, а также перед болельщиками и партнерами.
Напомним, 30 сентября была
В знак протеста в этот же вечер
Ранее аккредитации на футбольных матчах был лишен корреспондент спортивного сайта by.tribuna.com Александр Ивулин, который в своем видеоблоге затрагивает политические вопросы. В частности он снял документальный фильм о футбольном фанате Никите Кривцове, который 9 августа участвовал в протестах в Молодечно, а через две недели был найден повешенным в Минске.
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Футболисты «Первого региона» приостановили участие в чемпионате в знак протеста против происходящего в стране
Команда второй лиги белорусского футбольного чемпионата «Первый регион» (Ковердяки, Брестский район) заявила о приостановке участия в турнире из-за происходящих...
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