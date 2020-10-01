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«В каждом чате имеется по нашему сотруднику»: сотрудник ГУБОПиК рассказал на БТ о том, как выявляют протестующих

02.10.2020 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Коктейли Молотова, оружие, самодельные ежи, болты, ножи — набор, видимо, первой необходимости демонстрантов совсем не мирных протестов», — подводка ведущей БТ о новой группе выявленных МВД потенциальных преступников. Это пользователи одной из групп в Telegram. Судя по кадру, в ней 10 участников. Один из них, вероятно, сотрудник ГУБОПиК.

Голос за кадром рассказывает о «деаноне» администраторов Telegram-чатов. И приводит в пример парня из Лиды.

— Так вот о протестах, их участниках и наборах первой необходимости. Совсем не мирный демонстрант. Самодельный еж, болты, нож, дубинка. Такой арсенал нашли у жителя Лиды, который приехал в столицу в воскресенье на митинг. Общаясь с этим человеком, милиция узнала много интересного. Например, о существовании Telegram-чата, где обсуждают и готовят силовое противостояние правоохранителям.

Запись телефонного разговора:

«Понимаешь, надо людей подготовить, чтобы они были готовы на какие-то большие дела, а не только поджигать эти будки, начнем сперва с будок, а дальше пойдем как по накатанной».

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси:

«В ходе оперативных мероприятий была установлена группа лиц, которая обсуждала в своем чате в „Телеграме“ проведение несанкционированных мероприятий. Хотели поджигать торговые объекты, устраивать массовые беспорядки, разбивать автомобили. После внедрения в группу сотрудникам ГУБОПиК удалось выйти на контакт с одним из участников банды, который впоследствии и дал наводку на остальных членов группы.

Telegram создает ложную уверенность в анонимности, и, пользуясь этим, мы можем устанавливать впоследствии личности, которые дальше становятся деструктивщиками и призывают к радикальным мерам. В каждом чате имеется по нашему сотруднику, и он полностью владеет ситуацией. Также хотелось бы поблагодарить граждан, которые не остаются в стороне и помогают нам, сообщая о таких лицах, состоящих в подобных чатах».

 
 
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«Коктейли Молотова, оружие, самодельные ежи, болты, ножи — набор, видимо, первой необходимости демонстрантов совсем не мирных протестов», — подводка ведущей БТ о...
 
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