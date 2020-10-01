«Лудогорец» выбил брестское «Динамо» из Лиги Европы

Брестское «Динамо» последним из белорусских клубов завершил выступления в еврокубковом сезоне 2020/2021.





Сегодня на столичном стадионе «Динамо» брестчане в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы принимали болгарский «Лудогорец» и уступили со счетом 0:2.

Брестское «Динамо» опустилось в Лигу Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде «Динамо» на выезде проиграло «Маккаби» из Тель-Авива — 0:1, пропустив гол с пенальти.