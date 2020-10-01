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«Лудогорец» выбил брестское «Динамо» из Лиги Европы

02.10.2020 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Брестское «Динамо» последним из белорусских клубов завершил выступления в еврокубковом сезоне 2020/2021.

«Лудогорец» выбил брестское «Динамо» из Лиги Европы

Сегодня на столичном стадионе «Динамо» брестчане в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы принимали болгарский «Лудогорец» и уступили со счетом 0:2.

Брестское «Динамо» опустилось в Лигу Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде «Динамо» на выезде проиграло «Маккаби» из Тель-Авива — 0:1, пропустив гол с пенальти.

 
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Брестское «Динамо» последним из белорусских клубов завершил выступления в еврокубковом сезоне 2020/2021.
 
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