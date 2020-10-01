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МВД шлет белорусам СМС-ки с предупреждениями

02.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

СМС-сообщения приходят абонентам всех мобильных операторов Беларуси: А1, МТС и life:). Там говорят, что сообщения направляются Министерством внутренних дел «в соответствии с законодательством как социальная реклама». 

Текст содержит следующее обращение: «Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи». Затем сказано, что мероприятия, на которых был замечен абонент, организованы лицами, которые обвиняются в организации и подготовке преступлении, предусмотренном ст. №342 УК РБ.

«Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что несет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», - так заканчивается СМС.

Как сообщает TUT.BY, читатели обращают внимание на формулировку «вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий». Пользователи отмечают, что виновность кого-либо по ст. 23.34 КоАП ранее в Беларуси устанавливал только суд после административного процесса.

В А1 сообщили, что СМС «направляются Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама». 

 

 
 
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СМС-сообщения приходят абонентам всех мобильных операторов Беларуси: А1, МТС и life:). Там говорят, что сообщения направляются Министерством внутренних дел...
 
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