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МВД шлет белорусам СМС-ки с предупреждениями
Источник материала: БДГ
СМС-сообщения приходят абонентам всех мобильных операторов Беларуси: А1, МТС и life:). Там говорят, что сообщения направляются Министерством внутренних дел «в соответствии с законодательством как социальная реклама».
Текст содержит следующее обращение: «Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи». Затем сказано, что мероприятия, на которых был замечен абонент, организованы лицами, которые обвиняются в организации и подготовке преступлении, предусмотренном ст. №342 УК РБ.
«Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что несет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», - так заканчивается СМС.
Как
В А1 сообщили, что СМС «направляются Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама».
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СМС-сообщения приходят абонентам всех мобильных операторов Беларуси: А1, МТС и life:). Там говорят, что сообщения направляются Министерством внутренних дел...
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