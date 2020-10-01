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Тихановская надеется, что Меркель поможет разрешить кризис в Беларуси
Источник материала: БДГ
Светлана Тихановская выразила надежду на то, что вмешательство канцлера ФРГ Ангелы Меркель в политический кризис в Беларуси может способствовать его скорейшему разрешению.
Об этом Тихановская рассказала 1 октября во время посещения Вильнюсского университета, передает балтийское информагентство
Кроме того, Тихановская выражает надежду на то, что лидеры ЕС будут единодушны в вопросах приняти санкций в отношении Беларуси, в том числе, персональных.
Напомним, 30 сентября канцлер Германии Ангела Меркель
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Светлана Тихановская выразила надежду на то, что вмешательство канцлера ФРГ Ангелы Меркель в политический кризис в Беларуси может способствовать его скорейшему...
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