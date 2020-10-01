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Тихановская надеется, что Меркель поможет разрешить кризис в Беларуси

02.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская выразила надежду на то, что вмешательство канцлера ФРГ Ангелы Меркель в политический кризис в Беларуси может способствовать его скорейшему разрешению. 

Об этом Тихановская рассказала 1 октября во время посещения Вильнюсского университета, передает балтийское информагентство BNS. Экс-кандидат в президенты отметила, что Меркель могла бы выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. На анонсированной ранее встрече Тихановская планирует обсудить ситуацию в Беларуси с Меркель и предложит быть посредником по организации новых выборов в стране. Она также отметила, что важным посредником может быть Россия.

Кроме того, Тихановская выражает надежду на то, что лидеры ЕС будут единодушны в вопросах приняти санкций в отношении Беларуси, в том числе, персональных.

Напомним, 30 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным правителем и призвала власти страны к диалогу с обществом и демократической оппозицией. Она также анонсировала свою встречу со Светланой Тихановской.

 
 
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Светлана Тихановская выразила надежду на то, что вмешательство канцлера ФРГ Ангелы Меркель в политический кризис в Беларуси может способствовать его скорейшему...
 
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