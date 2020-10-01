Зачем художник выбросил 29 тонн моркови на лондонскую улицу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Художник выбросил 29 тонн моркови на территории Голдсмитского колледжа в Лондоне. Таким образом он попытался рассказать о проблеме пищевых отходов, а также о разрыве между городом и деревней.

На фоне стеклянного здания колледжа морковь, по задумке художника, должна выглядеть достаточно инородно, чтобы подчеркнуть это различие.

Подобные "перформансы" устраивают не только художники, но и сами фермеры. В разных странах Европы в знак протеста они устраивают "баррикады" из овощей и фруктов, чтобы привлечь внимание к своим требованиям, именно такими действиями фермеров и вдохновлялся художник.

Так, в 2014-м польские фермеры выбросили тысячи гниющих перцев в знак протеста против российских санкций. Гендиректор компании-производителя перцев отметил, что теряет ежедневно полторы тонны овощей после того, как российский рынок для него закрылся. Из-за избытка предложения цены на внутреннем рынке упали.

В 2017 году в Брюсселе фермеры взорвали сухое молоко! Взвесь разлетелась перед зданием ЕС в Брюсселе. Чиновники планировали ввезти большое количество сухого молока для стабилизации цен на этот продукт. Фермеры были против – они боялись, что такая мера приведет к снижению цен на молоко, и, следовательно, прибыли.

А испанские фермеры в 2019 году протестовали против соглашения, которое ЕС заключило с южной Африкой. Согласно этому соглашению, апельсины могут ввозиться в Европу по упрощенному режиму. Это повлияло на положение испанских фермеров – им приходилось продавать фрукты всего по 9 центов за килограмм. В результате тысячи спелых апельсинов оставались на плантациях – при таком ценообразовании не было смысла платить рабочим за то, чтобы их собирать. Выражая протест, демонстранты просто бросили апельсины на землю.

А художник, который выбросил перед зданием колледжа в Лондоне гору моркови, постарался привлечь внимание сразу к неспособности города услышать деревню.

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