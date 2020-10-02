Вкусно и просто. Запеченная капуста с беконом

Ингредиенты

Капуста 1 средний качан Бекон 500 — 600 г Соль, перец черный молотый по вкусу Масло оливковое 3 ст. ложки

Капусту промываем, разрезаем на четвертинки и удаляем кочерыжку. Каждую часть капусты разрезаем пополам и выкладываем на смазанный маслом противень. Поливаем капусту растительным маслом и посыпаем специями.

Бекон нарезаем на ломтики и выкладываем на капусту. Ставим в предварительно разогретую до 230 °C духовку на 30 минут. Спустя 15 минут от начала запекания переворачиваем кусочки капусты. Приятного аппетита!