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Вкусно и просто. Запеченная капуста с беконом

02.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Запеченная капуста с беконом

Фото: lifehacker.ru

Ингредиенты

Капуста 1 средний качан
Бекон 500 — 600 г
Соль, перец черный молотый по вкусу
Масло оливковое 3 ст. ложки

Капусту промываем, разрезаем на четвертинки и удаляем кочерыжку. Каждую часть капусты разрезаем пополам и выкладываем на смазанный маслом противень. Поливаем капусту растительным маслом и посыпаем специями.

Бекон нарезаем на ломтики и выкладываем на капусту. Ставим в предварительно разогретую до 230 °C духовку на 30 минут. Спустя 15 минут от начала запекания переворачиваем  кусочки капусты. Приятного аппетита!

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