Вкусно и просто. Запеченная капуста с беконом

Ингредиенты
|Капуста
|1 средний качан
|Бекон
|500 — 600 г
|Соль, перец черный молотый
|по вкусу
|Масло оливковое
|3 ст. ложки
Капусту промываем, разрезаем на четвертинки и удаляем кочерыжку. Каждую часть капусты разрезаем пополам и выкладываем на смазанный маслом противень. Поливаем капусту растительным маслом и посыпаем специями.
Бекон нарезаем на ломтики и выкладываем на капусту. Ставим в предварительно разогретую до 230 °C духовку на 30 минут. Спустя 15 минут от начала запекания переворачиваем кусочки капусты. Приятного аппетита!