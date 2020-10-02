Минчанин выращивает дома грибы на кофейной гуще и делится с вами опытом

Источник материала: Tut.by

Помните, мы писали об Андрее Пташнике, городском огороднике из Минска, который в квартире выращивает помидоры, зелень и ягоды? Но самое эксклюзивное на его «грядках» — это, пожалуй, королевский устричный гриб. Который, между прочим, растет на кофейной гуще. Как вырастить грибы в домашних условиях на кофейной отработке — в материале REALTY.TUT.BY.



Фото предоставил Андрей Пташник @gorodogorod_

Изучая тему выращивания грибов в домашних условиях, Андрей Пташник натолкнулся на исследование энтузиастов-растениеводов из Дании. Они выяснили, что кофейный жмых — это идеальный питательный субстрат для культивирования грибов, включая деликатесные (например, королевский устричный).

— Идея этой группы исследователей проста. В процессе заваривания кофе через него проходит кипяток или пар, под воздействием которых жмых обеззараживается, приобретает нейтральный pH и при этом сохраняет остаточную влагу, которая нужна для развития и питания грибницы.

Для выращивания грибов отработанный кофе не требует никакой дополнительной обработки. Нужно всего лишь заполнить жмыхом контейнер и добавить посадочный материал — мицелий. Расскажем подробнее, как это сделать.



Фото предоставил Андрей Пташник

Технология выращивания грибов на кофейной отработке

Для выращивания грибов понадобится светонепроницаемая емкость из пищевого пластика объемом 2−3 литра с плотной крышкой. Это может быть, например, пищевой контейнер или пластиковая банка из-под спортивного питания.

— Внутри емкость необходимо обеззаразить — обработать спиртовым раствором.

В крышке и самой емкости нужно проделать четыре отверстия диаметром 1,5−2 см. Два из них будут на крышке, на расстоянии около 1 см друг от друга. Еще два — на стенке контейнера, также на расстоянии друг от друга.

С внешней стороны емкости отверстия надо закрыть бумажным пластырем. Это нужно, чтобы удерживать влагу и препятствовать проникновению кислорода в контейнер на время развития гриба, до начала плодоношения.

— Подготовительные мероприятия завершены. Теперь можно приступать к процессу культивирования.



Фото предоставил Андрей Пташник

Для первой загрузки понадобится охлажденная кофейная гуща, которая осталась от 1−3 чашек кофе. Жмых надо смешать с небольшой жменей мицелия, закрыть контейнер и оставить на несколько дней — до того момента, когда смесь полностью покроется белым налетом.

— После этого вам останется просто пить кофе и сбрасывать в контейнер охлажденную гущу. По мере наполнения емкости гриб будет развиваться — и к моменту, когда вы заполните емкость до самого верха, он уже будет готов дать первые плоды.

Андрей обращает внимание: не стоит добавлять жмых за один раз больше чем на 1−2 см. Это не только притормозит процесс развития грибницы, но и может полностью ее подавить. И еще. При досыпании кофейной отработки перемешивать ее со смесью из емкости не нужно.

Благоприятными условиями для развития гриба считаются отсутствие света (черная емкость), скорость наполнения контейнера (но не больше 2 см за раз), температура воздуха (оптимально 20−25оС) и влажность (чем больше, тем лучше).

— Если нет возможности создать пониженную температуру, то поможет маленькая хитрость. Поместите контейнер в холодильник на 18−24 часа. Низкая температура даст грибу сигнал о приближающейся зиме и подтолкнет его к скорейшему плодоношению. С сухостью воздуха поможет увлажнитель воздуха или ручное опрыскивание появившихся грибов водой — это положительно скажется на объеме и качестве урожая.

Через 7−9 недель гриб отклеит пластырь и выйдет наружу. Еще через 2−3 дня из маленьких корешочков вырастут большого размера грибы. А примерно еще через две недели последуют еще два урожая.

— В общей сложности с трехлитровой емкости, заполненной кофейной отработкой, можно рассчитывать на полкилограмма грибов. Мицелия можно добавить даже щепотку, то есть несколько граммов.

После завершения цикла процесс можно перезапустить. Для этого нужно удалить 80% содержимого контейнера и снова начать добавлять свежий кофейный жмых.

— Действуя таким образом, вы получите собственную бесконечную фабрику грибов. А при желании даже сможете ее масштабировать, используя для этого те самые 80% грибницы, которые удаляются при перезагрузке.



Фото предоставил Андрей Пташник

Возможные сложности

Андрей уверяет: грибы вырастут при соблюдении даже примерных рекомендованных условий. Сам он выращивал королевский устричный гриб трижды, и все три раза получал хороший урожай.

Из неприятностей, по словам Андрея, может случиться одно — плесень. Но и это не страшно.

— Если плесень обнаружилась в субстрате, протрите ложку спиртом, выберите ею плесень и снова закройте контейнер.

Еще может возникнуть сложность с поддержанием уровня влажности. Если в квартире слишком сухо, гриб может начать подсыхать, и это будет заметно. Но и это поправимо.

— Достаточно взять мелкодисперсионный пульверизатор с водой и сбрызнуть гриб. Также можно немного долить воду в емкость. Но вообще, королевский устричный гриб супергибкий и неприхотливый. При минимальном уходе можно получить отличный результат.



Фото предоставил Андрей Пташник

Цена вопроса

Андрей признается: купить мицелий королевского устричного гриба в Беларуси вряд ли получится. Мужчина покупал его за границей: 100 г мицелия там стоит от 3 до 15 долларов.



Фото предоставил Андрей Пташник

Королевский устричный гриб можно заменить вешенками — их мицелий в нашей стране найти можно свободно, и стоит он недорого.

— Вешенка и королевский устричный гриб — суперблизкие родственники. В домашних условиях растут очень хорошо.