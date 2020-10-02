|
Тихановская: «Знаю, что должна быть в Беларуси. Но что я могу сделать из тюрьмы?»
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская на акции белорусов в Вильнюсе призналась, что очень хочет домой.
— Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как победить. И у нас есть план победы, — приводит слова Тихановской ее телеграм-канал.
Светлана рассказала о трех пунктах плана: давление, диалог и новые выборы.
Она также поделилась, что читает комментарии в социальных сетях и, кроме слов поддержки, видит упреки о ее активности из другой страны.
— Я знаю, что должна быть в Беларуси. Но что я могу сделать из тюрьмы? Я прикладываю все возможные усилия, чтобы приблизить нашу победу. Надеюсь, вы это чувствуете.
На акции также выступили представители Координационного Совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко.
Мэр Вильнюса пообещал предоставить белорусам здание для первого посольства «демократической Беларуси».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская на акции белорусов в Вильнюсе призналась, что очень хочет домой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)