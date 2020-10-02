Тихановская: «Знаю, что должна быть в Беларуси. Но что я могу сделать из тюрьмы?»

















— Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как победить. И у нас есть план победы, — приводит слова Тихановской ее телеграм-канал.





Светлана рассказала о трех пунктах плана: давление, диалог и новые выборы.





Она также поделилась, что читает комментарии в социальных сетях и, кроме слов поддержки, видит упреки о ее активности из другой страны.





— Я знаю, что должна быть в Беларуси. Но что я могу сделать из тюрьмы? Я прикладываю все возможные усилия, чтобы приблизить нашу победу. Надеюсь, вы это чувствуете.





На акции также выступили представители Координационного Совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко.





Мэр Вильнюса пообещал предоставить белорусам здание для первого посольства «демократической Беларуси».