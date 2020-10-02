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Тихановская: «Знаю, что должна быть в Беларуси. Но что я могу сделать из тюрьмы?»

02.10.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская на акции белорусов в Вильнюсе призналась, что очень хочет домой.





— Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как победить. И у нас есть план победы, — приводит слова Тихановской ее телеграм-канал.

Светлана рассказала о трех пунктах плана: давление, диалог и новые выборы.

Она также поделилась, что читает комментарии в социальных сетях и, кроме слов поддержки, видит упреки о ее активности из другой страны.

— Я знаю, что должна быть в Беларуси. Но что я могу сделать из тюрьмы? Я прикладываю все возможные усилия, чтобы приблизить нашу победу. Надеюсь, вы это чувствуете.

На акции также выступили представители Координационного Совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко.

Мэр Вильнюса пообещал предоставить белорусам здание для первого посольства «демократической Беларуси».
 
 
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Светлана Тихановская на акции белорусов в Вильнюсе призналась, что очень хочет домой.
 
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