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Почему Евросоюз пожалел Лукашенко

02.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В утвержденный спустя почти месяц напряженных переговоров Евросоюзом «черный список» не бы включен Александр Лукашенко.

Почему Евросоюз пожалел Лукашенко
Фото носит иллюстративный характер

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она «очень счастлива, что мы наконец открыли дорогу санкциям». Еврочиновница выразила надежду на то, что «не будет безнаказанности для ответственных за преследование демонстрантов и оппозиционеров», пишет DW.

Председатель Евросовета Шарль Мишель объяснил, почему нелегитимный с точки зрения ЕС Лукашенко не попал под санкции. По его словам, Брюссель надеется, что Минск пойдет на диалог с протестующими в Беларуси, в частности при посредничестве ОБСЕ: «Но мы будем следить за ситуацией, за ее развитием».

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заметил, что санкции должны подтолкнуть власти республики к принятию предложение ОБСЕ о посредничестве в диалоге. По его словам, санкции против Лукашенко сейчас означали бы отказ от диалога. Макрон подчеркнул, что добавить Лукашенко в санкционный список можно будет и позже.

 
Теги: Минск
 
 
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В утвержденный спустя почти месяц напряженных переговоров Евросоюзом «черный список» не бы включен Александр Лукашенко.
 
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