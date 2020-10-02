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Фронтальные разделы ожидают юго-запад Беларуси

02.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов.

Фронтальные разделы ожидают юго-запад Беларуси
Фото pixabay.com

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +15..+17°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +16..+18°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев +15..+17°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Минск +14..+16°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов.
 
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