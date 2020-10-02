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Фронтальные разделы ожидают юго-запад Беларуси
Источник материала: Навiны
Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов.
Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый. Погода в регионах:
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Сегодня территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов.
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